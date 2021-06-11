***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.06.2021 15:58
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
İsmail Erdem Portföy Yöneticisi 02129091270 ismail.erdem@auraportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941980
BIST
17:341.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:348,3501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0778
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:3410,1115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -0,1661
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:34505,25
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -9,22
|Açılış
|: 505,28
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,83
BIST En Aktif Hisseler17:31
|LINK
|35,66
|39.595.108
|% 9,99
|
|OYYAT
|22,54
|151.636.767
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.462.938
|% 9,93
|
|BMSCH
|6,07
|167.267.777
|% 9,76
|
|KAPLM
|20,90
|11.014.991
|% 7,73
|
|TKURU
|157,70
|5.394.006
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.373.122
|% -9,97
|
|ATATP
|28,78
|94.130.205
|% -8,98
|
|CLEBI
|236,30
|85.049.355
|% -7,73
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,56
|1.375.835.650
|% 0,90
|
|EKGYO
|2,22
|1.042.065.404
|% 2,78
|
|GARAN
|8,49
|1.024.611.307
|% 0,12
|
|ASELS
|15,69
|559.227.990
|% -0,06
|
|FENER
|37,56
|530.819.690
|% 2,79
|
|EKGYO
|2,22
|1.042.065.404
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,28
|432.495.627
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,63
|305.487.483
|% 0,62
|
|GARAN
|8,49
|1.024.611.307
|% 0,12
|
|THYAO
|14,56
|1.375.835.650
|% 0,90
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3448
|8,3493
|% -0,93
|
|Euro
|10,1027
|10,1114
|% -1,62
|
|Sterlin
|11,7527
|11,8116
|% -1,34
|
|Frank
|9,2545
|9,3103
|% -1,37
|
|Riyal
|2,2204
|2,2315
|% -0,90
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-16,85
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-8,31
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,08
|28,10
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,56
|7,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,79
|72,79
|0,27
|