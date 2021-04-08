***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
08.04.2021 12:16
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı )
Türkçe
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Bildirim İçeriği
A. FON TOPLAM GİDER ORANI BİLGİLERİ
Yıllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 3,65
İlgili Döneme Denk Gelen Azami Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,91
Dönem Sonu İtibariyle Gerçekleşen Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,52
Dönem Sonu İtibariyla Gerçekleşen Net Fon Toplam Gider Oranı (%)
% 0,52
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Varsa Mevcut Döneme İlişkin İade Tutarı (TL)
0
Önceki Dönemlerde Fona Yapılmış Olan İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
63880,1
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 73,63
B. FON TOPLAM GİDERİNİN DAĞILIMI (%)
a) Yönetim Ücreti (Yıllık) (%)
% 1,6
- Kurucu (%)
% 1,54
- Portföy Saklayıcı (%)
% 0
- Yönetici (%)
% 0
- Fon Dağıtım Kuruluşu (%)
% 0,06
- Diğer (%)
% 0
b) Aracılık Komisyonları (%)
% 9,52
c) Saklama Ücreti (%)
% 5,83
d) Diğer Giderler (%)
% 11,02
Açıklamalar
31.03.2021 Tarihli IYB Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderlerinin Dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924821
BIST
14:151.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,47
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:158,1587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0125
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:159,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0160
|Açılış
|: 9,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:15458,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,08
|Açılış
|: 458,39
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,90
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:15
|SAMAT
|6,82
|41.744.231
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|191.442
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.643.988
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.458.707
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,10
|628.341.295
|% 9,19
|
|DOHOL
|3,34
|497.425.868
|% 2,77
|
|SISE
|7,50
|458.556.850
|% 1,49
|
|FENER
|38,06
|393.449.519
|% -2,16
|
|PETKM
|6,05
|378.509.281
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,34
|497.425.868
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,94
|172.250.274
|% -1,52
|
|TSKB
|1,42
|94.083.402
|% 0,71
|
|BJKAS
|10,10
|628.341.295
|% 9,19
|
|PETKM
|6,05
|378.509.281
|% 0,83
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1551
|8,1587
|% 0,15
|
|Euro
|9,6975
|9,7066
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,1780
|11,2341
|% 0,14
|
|Frank
|8,7537
|8,8064
|% 0,26
|
|Riyal
|2,1694
|2,1802
|% 0,14
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|10,44
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,47
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.021
|3.098
|6,51
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|3,14
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,18
|