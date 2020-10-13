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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

13.10.2020 14:51
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Genel Açıklama

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13/10/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   "Şirketimiz sermayesinin, 30.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 885.000 TL'lık kısmı sermaye avanslarından, 230.000 TL'lık kısmı nakden karşılanmak suretiyle, 7.783.179 TL'ndan 8.898.179 TL 'na artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler, sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanmadığına ve payların primli olarak ihraç edilmeyeceğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 19/08/2020 tarih ve 2020/23 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır."
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881172


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Altın Gr. 485 485 -2,67  
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Tam 3.195 3.274 -14,73  
Yarım 1.544 1.584 -7,12  
Çeyrek 774 792 -3,56  
Gümüş.Ons 24,35 24,40 -0,72  
Gümüş Gr. 6,25 6,26 -0,11  
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