***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.10.2020 14:51
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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13/10/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Şirketimiz sermayesinin, 30.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 885.000 TL'lık kısmı sermaye avanslarından, 230.000 TL'lık kısmı nakden karşılanmak suretiyle, 7.783.179 TL'ndan 8.898.179 TL 'na artırılması işlemleri kapsamında sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların itibari değerlerine, cinslerine, sayılarına ve imtiyazlı olup olmadıklarına ilişkin bilgiler, sermaye artırımında rüçhan haklarının kısıtlanmadığına ve payların primli olarak ihraç edilmeyeceğine ilişkin bilgiler, sermaye artırımına ilişkin olarak alınmış olan 19/08/2020 tarih ve 2020/23 sayılı Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin yeni şekli ekte yayınlanmaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881172
BIST
16:171.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,25
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:177,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9174
En Düşük
7,8718
16:179,3151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0180
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:17485,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,60
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:17
|BRYAT
|174,90
|14.736.856
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|214.898.065
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.630.455
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.772.264
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,58
|1.053.281.725
|% 2,58
|
|KERVT
|7,35
|690.786.752
|% -4,55
|
|SISE
|6,78
|668.878.208
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,58
|601.854.033
|% 5,36
|
|GARAN
|7,11
|579.233.190
|% -0,42
|
|ODAS
|3,58
|1.053.281.725
|% 2,58
|
|EKGYO
|1,85
|375.235.155
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,76
|345.989.384
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,18
|428.801.704
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,61
|578.222.333
|% 0,84
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9110
|7,9148
|% 0,33
|
|Euro
|9,3097
|9,3151
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,2552
|10,3067
|% -0,17
|
|Frank
|8,6427
|8,6948
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1016
|2,1121
|% 0,27
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.902
|-21,43
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.259
|-13,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|-14,73
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-7,12
|
|Çeyrek
|774
|792
|-3,56
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,40
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,29
|42,29
|0,57
|
Seans Raporu
16:17
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16:31DOAS
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 943, 724 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler OYAKC, ARCLK, TSKB
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16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 41 kaybederek (% -0.41 ) 1, 069
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16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, KLNMA, CEOEM, DERAS, EGCEY, BNTAS, OSTIM, POLTK, BRYAT, EUYO