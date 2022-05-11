***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.05.2022 13:07
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 11.05.2022 Tarihli Fon Pay Fiyatı 1.066,733886 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029144
BIST
14:302.472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -17,88
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.469
14:3015,3414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0951
|Açılış
|: 15,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
14:3016,2333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1508
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
14:30913,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 11,02
|Açılış
|: 913,44
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler14:30
|ULUUN
|10,38
|70.997.570
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.247.592
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|30.043.264
|% 9,95
|
|ACSEL
|51,45
|14.719.246
|% 9,94
|
|KLMSN
|11,16
|14.664.757
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.610.857
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|137.522.898
|% -9,98
|
|MERCN
|14,17
|30.556.369
|% -9,97
|
|THYAO
|42,12
|1.723.114.138
|% -0,19
|
|SISE
|19,85
|1.402.756.887
|% -0,95
|
|KRDMD
|16,48
|1.087.509.307
|% -0,54
|
|ASELS
|24,10
|963.961.819
|% -0,33
|
|SAHOL
|20,74
|890.255.381
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,74
|434.237.926
|% -1,08
|
|VAKBN
|4,45
|399.659.528
|% -3,05
|
|DOHOL
|3,70
|328.931.156
|% -3,65
|
|YKBNK
|4,81
|371.960.581
|% -0,82
|
|PETKM
|10,27
|791.096.618
|% 0,88
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3399
|15,3414
|% 0,62
|
|Euro
|16,2099
|16,2333
|% 0,94
|
|Sterlin
|18,8678
|18,9625
|% 0,65
|
|Frank
|15,4331
|15,5261
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0768
|4,0972
|% 0,46
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|15,45
|
|Altın Gr.
|914
|914
|11,45
|
|Cumhuriyet
|6.161
|6.254
|7,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|0,43
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|0,20
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,30
|
|B. Petrol
|106
|106
|3,33
|