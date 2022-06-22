***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.06.2022 10:40
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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21.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 22.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.158,687332 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038623
BIST
11:152.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -13,46
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
11:1517,3582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0200
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
11:1518,2516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0154
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
11:151.018,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,46
|Açılış
|: 1.018,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MAKIM
|12,87
|4.543.625
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|INVEO
|40,90
|72.720.607
|% 6,90
|
|IMASM
|60,00
|4.766.467
|% 6,76
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|DOKTA
|27,00
|2.257.832
|% -4,80
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|THYAO
|52,65
|1.749.963.875
|% 1,45
|
|EREGL
|27,98
|809.757.825
|% -2,51
|
|SASA
|45,96
|538.275.403
|% 0,61
|
|SISE
|22,20
|508.984.873
|% -1,86
|
|KARSN
|7,63
|452.566.170
|% -1,29
|
|YKBNK
|4,90
|304.887.947
|% -1,61
|
|KARSN
|7,63
|452.566.170
|% -1,29
|
|ODAS
|3,16
|185.476.911
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,62
|119.703.258
|% -1,13
|
|DOHOL
|4,03
|147.039.170
|% -1,23
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3576
|17,3604
|% 0,13
|
|Euro
|18,2436
|18,2547
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,0951
|21,2009
|% -0,58
|
|Frank
|17,8603
|17,9679
|% -0,03
|
|Riyal
|4,6117
|4,6348
|% 0,13
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-8,29
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.773
|6.879
|-8,00
|
|Yarım
|3.325
|3.364
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.682
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|-5,12
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Seans Raporu
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