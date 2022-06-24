***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.06.2022 11:19
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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23.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ODAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM FONU 24.06.2022 TARİHLİ FON PAY FİYATI:1.158,548995 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039066
BIST
11:312.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,54
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.539
11:3117,3762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3796
En Düşük
17,2992
11:3118,3148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3233
En Düşük
18,2245
11:311.020,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,60
|Açılış
|: 1.020,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:29
|MAKIM
|15,56
|72.364.233
|% 9,96
|
|DERHL
|8,86
|16.109.348
|% 8,18
|
|GLBMD
|6,85
|5.739.516
|% 8,04
|
|FMIZP
|128,30
|41.013.509
|% 6,12
|
|RTALB
|14,68
|37.543.296
|% 5,69
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,64
|15.667.022
|% -5,69
|
|FONET
|14,17
|5.742.462
|% -4,96
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|ASELS
|24,60
|1.271.391.766
|% 5,58
|
|THYAO
|50,50
|1.134.641.405
|% -0,10
|
|EREGL
|27,48
|492.249.776
|% -0,36
|
|ODAS
|3,15
|454.060.359
|% -2,78
|
|SISE
|21,34
|404.980.869
|% -1,02
|
|ODAS
|3,15
|454.060.359
|% -2,78
|
|ASELS
|24,60
|1.271.391.766
|% 5,58
|
|EKGYO
|2,58
|126.250.213
|% -0,39
|
|TSKB
|2,15
|104.088.854
|% -1,38
|
|YKBNK
|4,78
|198.762.838
|% -1,24
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3712
|17,3777
|% 0,15
|
|Euro
|18,2939
|18,3079
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2242
|21,3306
|% 0,17
|
|Frank
|17,9675
|18,0757
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6181
|4,6413
|% 0,27
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.773
|6.871
|9,00
|
|Yarım
|3.325
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,31
|
Seans Raporu
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