***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.02.2024 09:47
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırm Fonu 12.02.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.856,158743 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248738
BIST
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13:099.139
En Düşük
|Değişim
|: 1,03%
|| 92,89
|Açılış
|: 9.134
|
|Önceki Kapanış
|: 9.046
|
9.113
En Yüksek
9.160
13:0930,7028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 30,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 30,7450
|
30,7044
En Düşük
30,5992
13:0933,0982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0148
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1200
|
33,2046
En Düşük
33,0451
13:091.994,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -3,19
|Açılış
|: 1.994,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.997,32
|
2.001,20
En Düşük
1.992,12
BIST En Aktif Hisseler13:09
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|ISKUR
|7.550.000,00
|14.795.900
|% 0,00
|
|GESAN
|85,65
|299.758.281
|% 0,00
|
|FLAP
|11,91
|72.010.024
|% 0,00
|
|MMCAS
|12,25
|2.581.832
|% 0,00
|
|YONGA
|61,20
|1.040.493
|% 0,00
|
|MEGMT
|61,00
|385.571.095
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,70
|498.260.762
|% 0,00
|
|GESAN
|85,65
|299.758.281
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.454.471.462
|% 0,00
|
|BINHO
|667,50
|1.402.860.397
|% 0,00
|
|MIATK
|57,45
|1.232.886.143
|% 0,00
|
|PGSUS
|805,00
|1.184.448.201
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,00
|803.513.135
|% 0,00
|
|BEGYO
|5,00
|803.513.135
|% 0,00
|
|QUAGR
|4,47
|439.750.417
|% 0,00
|
|REEDR
|45,78
|3.454.471.462
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,64
|66.134.374
|% 0,00
|
|PSGYO
|6,36
|200.189.338
|% 0,00
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,6968
|30,7025
|% 0,09
|
|Euro
|33,0886
|33,1026
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,6383
|38,8321
|% 0,03
|
|Frank
|34,9124
|35,1227
|% -0,06
|
|Riyal
|8,1618
|8,2027
|% 0,08
|
|13:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,85
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|874,74
|880,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|874,85
|879,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,69
|81,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,18
|2.020,46
|% 0,66
|