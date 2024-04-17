***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
17.04.2024 10:15
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.04.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aura Portföy Yönetimi A.Ş. Odak Konut Gayrimenkul Yatırım Fonu 17.04.2024 Tarihli Fon Pay Fiyatı:2.841,508213 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273352
BIST
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10:199.683
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 134,67
|Açılış
|: 9.617
|
|Önceki Kapanış
|: 9.548
|
9.617
En Yüksek
9.695
10:1932,5311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0796
|Açılış
|: 32,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,5883
En Düşük
32,3942
10:1934,6233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0785
|Açılış
|: 34,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 34,5500
|
35,0943
En Düşük
34,4848
10:192.489,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,77
|Açılış
|: 2.489,20
|
|Önceki Kapanış
|: 2.486,43
|
2.497,20
En Düşük
2.481,74
BIST En Aktif Hisseler10:19
|UZERB
|597,50
|5.125.205
|% 9,94
|
|AKENR
|23,82
|165.433.441
|% 8,57
|
|MAGEN
|19,65
|147.255.979
|% 6,97
|
|DNISI
|20,80
|19.838.960
|% 6,07
|
|YONGA
|79,75
|220.270
|% 6,05
|
|SOKM
|60,10
|241.393.967
|% -4,38
|
|AKYHO
|8,28
|38.765.099
|% -3,94
|
|EKIZ
|66,10
|330.500
|% -3,85
|
|ENSRI
|31,06
|22.153.805
|% -3,54
|
|EUKYO
|27,82
|2.380.817
|% -3,54
|
|THYAO
|301,75
|839.516.229
|% 1,60
|
|YKBNK
|30,58
|700.856.432
|% 1,93
|
|AKBNK
|57,00
|563.696.316
|% 2,06
|
|ENTRA
|14,85
|505.800.491
|% 0,00
|
|KOZAL
|25,02
|484.125.039
|% 2,04
|
|EKGYO
|10,52
|420.837.206
|% -1,68
|
|ISCTR
|12,37
|465.734.243
|% 1,73
|
|ENTRA
|14,85
|505.800.491
|% 0,00
|
|ZOREN
|5,87
|184.358.059
|% 2,62
|
|YKBNK
|30,58
|700.856.432
|% 1,93
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,5263
|32,5311
|% 0,25
|
|Euro
|34,6075
|34,6233
|% 0,23
|
|Sterlin
|40,4765
|40,6793
|% 0,29
|
|Frank
|35,6379
|35,8165
|% 0,18
|
|Riyal
|8,6580
|8,7014
|% -0,01
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,30
|28,34
|% 0,66
|
|Platin
|951,31
|951,84
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,66
|1.018,53
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,79
|89,79
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.378,39
|2.378,71
|% 0,66
|