***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2020 15:00
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 30.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881174
BIST
16:161.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,26
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:167,9160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9174
En Düşük
7,8718
16:169,3146
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0185
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:16484,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,79
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:14
|KLNMA
|54,25
|4.616.892
|% 10,00
|
|BRYAT
|174,90
|14.570.526
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.746.874
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.044.004.002
|% 2,01
|
|KERVT
|7,36
|686.506.787
|% -4,42
|
|SISE
|6,77
|663.122.631
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,53
|599.964.014
|% 4,94
|
|KRDMD
|3,61
|577.351.497
|% 0,84
|
|ODAS
|3,56
|1.044.004.002
|% 2,01
|
|SKBNK
|1,76
|345.897.227
|% 2,33
|
|EKGYO
|1,84
|360.181.005
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,20
|423.702.947
|% 5,26
|
|KRDMD
|3,61
|577.351.497
|% 0,84
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9097
|7,9137
|% 0,32
|
|Euro
|9,3116
|9,3158
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,2552
|10,3067
|% -0,17
|
|Frank
|8,6430
|8,6951
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1014
|2,1119
|% 0,26
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-15,48
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.202
|3.282
|-6,76
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-3,27
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,62
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,51
|