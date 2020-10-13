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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.10.2020 15:08
GÜNCEL HABERLER



***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hülya Bahçeci Müfettiş/İç Kontrol
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yöneticisi
Emir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi
Aysun Elçi Portföy Yöneticisi
Oskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi
Filiz Yıldız Operasyon
Erhan Demir Gül Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar Direktörü
Şaban Ali Okay Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881177


BIST




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BIST En Aktif Hisseler16:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NTHOL 3,19 215.550.231 % 10,00  
KLNMA 54,25 4.632.082 % 10,00  
DAGHL 13,31 771.075 % 10,00  
BMELK 14,52 1.913.533 % 10,00  
KERVN 2,20 5.277.752 % 10,00  
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16:30 Alış Satış %  
Dolar 7,9162 7,9189 % 0,38  
Euro 9,3067 9,3116 % -0,23  
Sterlin 10,2320 10,2833 % -0,40  
Frank 8,6418 8,6938 % 0,04  
Riyal 2,1027 2,1133 % 0,32  
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16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 -28,90  
Altın Gr. 483 483 -4,10  
Cumhuriyet 3.206 3.255 -17,00  
Tam 3.186 3.267 -21,84  
Yarım 1.540 1.580 -10,56  
Çeyrek 772 790 -5,28  
Gümüş.Ons 24,11 24,15 -0,97  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 -0,15  
B. Petrol 42,30 42,30 0,58  
Seans Raporu 16:30
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