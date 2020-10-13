***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2020 15:08
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Hülya Bahçeci Müfettiş/İç Kontrol
Cem Sultan Karababa Satış ve Pazarlama Müdürü
Alper Temizer Portföy Yöneticisi
Emir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi
Aysun Elçi Portföy Yöneticisi
Oskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi
Filiz Yıldız Operasyon
Erhan Demir Gül Portföy Yöneticisi
Sinan Yöney Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Hasan Şevket Çolakoğlu Alternatif Yatırımlar Direktörü
Şaban Ali Okay Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881177
BIST
16:301.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -4,37
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:307,9189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9189
En Düşük
7,8718
16:309,3116
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0215
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:30484,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,20
|Açılış
|: 484,39
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,36
BIST En Aktif Hisseler16:30
|NTHOL
|3,19
|215.550.231
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.632.082
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|5.277.752
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.778.661
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.359.506
|% -9,99
|
|ODAS
|3,56
|1.062.456.896
|% 2,01
|
|KERVT
|7,31
|706.211.313
|% -5,06
|
|SISE
|6,77
|691.205.456
|% -1,88
|
|TUKAS
|12,47
|607.129.804
|% 4,44
|
|GARAN
|7,11
|602.853.461
|% -0,42
|
|ODAS
|3,56
|1.062.456.896
|% 2,01
|
|EKGYO
|1,86
|445.231.484
|% 1,09
|
|SKBNK
|1,77
|392.301.544
|% 2,91
|
|ISGYO
|2,19
|438.152.690
|% 4,78
|
|KRDMD
|3,61
|581.921.818
|% 0,84
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9162
|7,9189
|% 0,38
|
|Euro
|9,3067
|9,3116
|% -0,23
|
|Sterlin
|10,2320
|10,2833
|% -0,40
|
|Frank
|8,6418
|8,6938
|% 0,04
|
|Riyal
|2,1027
|2,1133
|% 0,32
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-28,90
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.255
|-17,00
|
|Tam
|3.186
|3.267
|-21,84
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|-10,56
|
|Çeyrek
|772
|790
|-5,28
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|-0,97
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,15
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,58
|