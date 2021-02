***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.898.179Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1 TRY 8898179 TRY 100 İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)İsmail Erdem 5904606 TRY 66,36Taaleri Wealth Management Ltd. 1465665 TRY 16,47Cem Sultan Karababa 774426 TRY 8,7Alper Temizer 312978 TRY 3,52Tayfun Bayazıt 293669 TRY 3,3Olli Pekka Eklund 146835 TRY 1,65TOPLAM 8898179 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909650BIST