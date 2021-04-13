***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTAYFUN BAYAZIT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bayazıt Yönetim Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.- Kurucu ve Genel Müdür 3.77 Bağımsız Üye DeğilJORMA JUHANI ALANNE Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Taaleri Plc,Varlık Yönetimi Bölüm BaşkanıOLLİ PEKKA EKLUND Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi(İç Kontrolden Sorumlu Üye) Taaleri Wealth Management Ltd.- Yatırım Direktörü 1.89 Bağımsız Üye DeğilİSMAİL ERDEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Finansal Analist 30.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Evet 61.54 Bağımsız Üye Değil Hayır Yatırım KomitesiPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarasıİsmail Erdem Genel Müdür/YK Başkan Yardımcısı/Portföy Yöneticisi Finans 2013- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi, 2008-2011 Standard Ünlü Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür ve YK Üyesi SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıAlper Temizer Portföy Yöneticisi Finans 2015- Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yönetimi ve İş Geliştirme Direktörü, 2012-2015 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kurumsal Finansman-Yönetici SPF Düzey 3 Lisansı, Türev Araçlar LisansıOskay Emre Kocagöz Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Danışmanı, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıAysun Elçi Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., Portföy Yöneticisi, 2016-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., Genel Müdür Yardımcısı ve Portföy Yöneticisi, 2015-2016 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş, Portföy Yöneticisi, 2013-2015 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş., Kurucu Ortak ve Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıEmir Münir Sarpyener Portföy Yöneticisi Finans 2017-Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş., İş Geliştirme Direktörü ve Portföy Yöneticisi, 2015-2017 Troya Portföy Yönetimi A.Ş., İş Geliştirme Direktörü, 2010-2014 Remis Gayrimenkul Enerji Hizmetleri ve Danışmanlık Ltd., Yönetici Ortak SPF Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar LisansıErhan Demir Gül Portföy Yöneticisi Finans 2015 İş Yatırım-2018 Osmanlı Portföy_2019 Tacirler Yatırım Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 Lisansı Türev Araçlar Lisansıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927386BIST