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***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.03.2024 14:46
***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
İsmail Erdem Genel Müdür 2129091270 ismail.erdem@auraportfoy.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı. Türev Araçlar Lisansı
Erkin Çakmak Müfettiş/ İç Kontrol 2129091270 erkin.cakmak@auraportfoy.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı,Türev Araçlar Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263664


BIST
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BIST En Aktif Hisseler17:26
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
LINK 390,50 70.674.927 % 10,00  
TMSN 158,40 673.304.913 % 10,00  
MEPET 12,87 17.830.312 % 10,00  
AKENR 11,55 465.653.733 % 10,00  
YGGYO 44,00 6.629.720 % 10,00  
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Dolar 32,3130 32,3182 % 0,21  
Euro 35,1026 35,1325 % 0,03  
Sterlin 40,8525 41,0573 % -0,55  
Frank 35,8295 36,0091 % -0,36  
Riyal 8,6243 8,6675 % -0,52  
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17:26 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,63 24,66 % 0,66  
Platin 906,87 908,61 % 0,66  
Paladyum 1.018,34 1.021,38 % 0,66  
Brent Pet. 86,26 86,26 % 0,66  
Altın Ons 2.206,65 2.206,94 % 0,66  
Seans Raporu 17:26
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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