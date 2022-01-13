***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 269.900.000 TL nominal değer ile 13.01.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN SAYISIA GRUBU 1. TERTİP TRPTMKF22218 13.01.2022 15.02.2022 55.000.000 98,093 33A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKF32217 13.01.2022 16.03.2022 68.300.000 96,429 62A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKF42216 13.01.2022 15.04.2022 49.700.000 94,678 92A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKF52215 13.01.2022 20.05.2022 37.300.000 92,59 127A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKF62214 13.01.2022 23.06.2022 25.300.000 90,608 161A GRUBU 6. TERTİP TRPTMKF72213 13.01.2022 27.07.2022 11.300.000 88,426 195TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN SAYISI KUPON SAYISI BEKLENEN KUPON ORANI (%)B GRUBU TERTİP TRPTMKF72221 13.01.2022 27.07.2022 23.000.000 100 195 1 16,3896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993643BIST