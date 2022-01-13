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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.01.2022 18:08
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarih ve 66/1891 sayılı kararı ile onaylanan ihraç tertip belgelerine ilişkin VDMK ihracı, "Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu" tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 7 tertip ve 269.900.000 TL nominal değer ile 13.01.2022 tarihinde tamamlanmış olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
 
TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN SAYISI
A GRUBU 1. TERTİP TRPTMKF22218 13.01.2022 15.02.2022 55.000.000 98,093 33
A GRUBU 2. TERTİP TRPTMKF32217 13.01.2022 16.03.2022 68.300.000 96,429 62
A GRUBU 3. TERTİP TRPTMKF42216 13.01.2022 15.04.2022 49.700.000 94,678 92
A GRUBU 4. TERTİP TRPTMKF52215 13.01.2022 20.05.2022 37.300.000 92,59 127
A GRUBU 5. TERTİP TRPTMKF62214 13.01.2022 23.06.2022 25.300.000 90,608 161
A GRUBU 6. TERTİP TRPTMKF72213 13.01.2022 27.07.2022 11.300.000 88,426 195
TERTİP ISIN İHRAÇ TARİHİ VADE TARİHİ İHRAÇ NOMİNAL İHRAÇ FİYATI VADE GÜN SAYISI KUPON SAYISI BEKLENEN KUPON ORANI (%)
B GRUBU TERTİP TRPTMKF72221 13.01.2022 27.07.2022 23.000.000 100 195 1 16,3896





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993643


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