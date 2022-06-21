***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2022 12:03
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF62230 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 47.000.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038389
BIST
11:572.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 34,13
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
11:5718,3532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1306
|Açılış
|: 17,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
18,3532
En Düşük
18,1722
11:5718,3000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0800
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3000
En Düşük
18,2800
11:571.022,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,76
|Açılış
|: 1.022,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler11:57
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|2.187.982
|% 9,96
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|AKMGY
|48,78
|5.433.637
|% 7,92
|
|IMASM
|55,35
|5.480.479
|% 6,85
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|RYSAS
|8,26
|4.056.513
|% -3,62
|
|DENGE
|1,74
|2.954.779
|% -2,79
|
|PRDGS
|2,63
|32.408.097
|% -2,59
|
|THYAO
|52,00
|2.453.818.433
|% 2,26
|
|EREGL
|28,66
|2.178.260.581
|% 2,65
|
|SISE
|22,70
|983.049.081
|% 1,34
|
|AKBNK
|9,26
|570.757.253
|% 2,32
|
|SASA
|45,46
|543.255.692
|% -0,13
|
|YKBNK
|5,00
|522.309.200
|% 2,67
|
|EREGL
|28,66
|2.178.260.581
|% 2,65
|
|ODAS
|3,13
|228.253.883
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,65
|192.478.702
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,26
|570.757.253
|% 2,32
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3359
|18,3532
|% 0,72
|
|Euro
|18,2900
|18,3000
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2650
|21,3716
|% 0,46
|
|Frank
|17,8938
|18,0016
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6050
|4,6281
|% -0,02
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,80
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.789
|6.888
|-16,00
|
|Yarım
|3.332
|3.369
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.684
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,67
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,08
|0,04
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,40
|
Seans Raporu
11:57
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