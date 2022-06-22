***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2022 10:40
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF62222 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 64.800.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038624
BIST
10:562.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,34
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.572
En Düşük
2.552
10:5617,3592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0210
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,3902
En Düşük
17,0644
10:5618,2414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0256
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,3239
En Düşük
18,0279
10:561.020,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,10
|Açılış
|: 1.020,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler10:54
|MAKIM
|12,87
|4.412.943
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|348.305
|% 10,00
|
|ORMA
|33,48
|38.234
|% 8,00
|
|AKMGY
|53,15
|7.937.987
|% 6,90
|
|IMASM
|59,95
|4.423.315
|% 6,67
|
|UFUK
|72,10
|801.103
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|659.010
|% -9,98
|
|LIDFA
|10,31
|502.221
|% -9,96
|
|VKING
|5,58
|973.008
|% -4,62
|
|DIRIT
|2,72
|16.119
|% -4,56
|
|THYAO
|52,50
|1.624.356.804
|% 1,16
|
|EREGL
|27,96
|733.518.327
|% -2,58
|
|SASA
|45,98
|507.543.547
|% 0,66
|
|SISE
|22,28
|446.419.779
|% -1,50
|
|KARSN
|7,64
|429.044.337
|% -1,16
|
|KARSN
|7,64
|429.044.337
|% -1,16
|
|YKBNK
|4,93
|259.821.572
|% -1,00
|
|ODAS
|3,19
|144.411.715
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,62
|114.602.611
|% -1,13
|
|SKBNK
|1,16
|39.592.371
|% -0,85
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3568
|17,3632
|% 0,14
|
|Euro
|18,2222
|18,2359
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,0934
|21,1992
|% -0,59
|
|Frank
|17,8766
|17,9843
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6117
|4,6349
|% 0,14
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-5,58
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.779
|6.885
|-2,00
|
|Yarım
|3.328
|3.367
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.683
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,32
|21,35
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|-0,15
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,42
|