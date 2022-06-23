***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 12:02
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF62214 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 25.300.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038859
BIST
12:312.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,90
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.582
En Düşük
2.571
12:3117,3731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 17,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3731
En Düşük
17,3014
12:3118,2759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0542
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
12:311.022,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,32
|Açılış
|: 1.022,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|284.518.952
|% 9,95
|
|SILVR
|21,72
|11.488.472
|% 7,63
|
|BERA
|14,15
|247.640.616
|% 7,12
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,05
|1.043.691.354
|% 0,00
|
|SASA
|45,56
|640.832.299
|% 1,02
|
|SISE
|22,06
|607.332.113
|% -0,63
|
|EREGL
|28,12
|579.430.644
|% -0,28
|
|TKFEN
|23,30
|525.234.397
|% 6,49
|
|ODAS
|3,22
|429.287.127
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,64
|131.847.170
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,91
|225.480.905
|% -0,20
|
|KARSN
|7,55
|296.801.722
|% 0,80
|
|TSKB
|2,28
|88.447.045
|% 0,88
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3604
|17,3731
|% 0,19
|
|Euro
|18,2510
|18,2759
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,1303
|21,2362
|% -0,22
|
|Frank
|17,8973
|18,0051
|% -0,29
|
|Riyal
|4,6132
|4,6363
|% 0,23
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,09
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-34,00
|
|Tam
|6.797
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.337
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,20
|21,24
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,22
|