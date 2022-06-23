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***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 12:02
***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) Nolu Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği TRPTMKF62214 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 25.300.000 TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038859


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LIDFA 13,34 4.291.265 % 9,98  
MAKIM 14,15 284.518.952 % 9,95  
SILVR 21,72 11.488.472 % 7,63  
BERA 14,15 247.640.616 % 7,12  
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Riyal 4,6132 4,6363 % 0,23  
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Altın Ons 1.831 1.832 -6,09  
Altın Gr. 1.024 1.024 -0,01  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -34,00  
Tam 6.797 6.892 -26,00  
Yarım 3.337 3.371 -13,00  
Çeyrek 1.672 1.685 -6,00  
Gümüş.Ons 21,20 21,24 -0,20  
Gümüş Gr. 11,86 11,88 -0,06  
B. Petrol 110 110 -2,22  
Seans Raporu 12:31
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