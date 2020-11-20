***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2020 11:24
***TMPOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMPOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMPOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889345
BIST
14:011.324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,96
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
14:017,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0466
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
14:019,0096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0373
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
14:01455,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,25
|Açılış
|: 455,28
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler14:01
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|KONYA
|980,40
|28.667.492
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|1.912.143
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|AKMGY
|53,00
|3.291.910
|% -4,16
|
|ETYAT
|4,30
|5.750.557
|% -3,80
|
|LINK
|48,10
|11.658.753
|% -3,68
|
|GARAN
|9,45
|2.804.174.410
|% -0,74
|
|THYAO
|12,09
|1.330.208.891
|% 3,25
|
|KRDMD
|4,78
|1.233.865.877
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,06
|1.009.875.474
|% -1,61
|
|AKBNK
|6,49
|741.496.921
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,06
|1.009.875.474
|% -1,61
|
|GARAN
|9,45
|2.804.174.410
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,78
|1.233.865.877
|% -1,85
|
|SKBNK
|1,50
|248.393.993
|% 0,67
|
|AKBNK
|6,49
|741.496.921
|% 0,31
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5901
|7,5965
|% 0,62
|
|Euro
|9,0012
|9,0096
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0309
|10,0813
|% 0,41
|
|Frank
|8,2836
|8,3335
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0161
|2,0262
|% 0,48
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,23
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,24
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.074
|12,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|8,95
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|4,34
|
|Çeyrek
|730
|747
|2,16
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,62
|44,62
|0,42
|