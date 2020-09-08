***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2020 09:09
***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TMPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Gemici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873869
BIST
10:521.099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,61
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.099
10:527,4767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0223
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4771
En Düşük
7,4364
10:528,8382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8382
En Düşük
8,7918
10:52464,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,74
|Açılış
|: 464,06
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:52
|DITAS
|36,30
|3.264.690
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.308.038
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|5.465.215
|% -9,99
|
|KENT
|376,70
|4.399.974
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|GSRAY
|4,28
|326.931.756
|% 8,08
|
|FENER
|44,42
|259.357.206
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,31
|228.906.299
|% 6,59
|
|BJKAS
|3,89
|158.707.976
|% 6,28
|
|THYAO
|10,86
|145.676.624
|% 0,93
|
|GSRAY
|4,28
|326.931.756
|% 8,08
|
|EKGYO
|1,83
|112.149.421
|% 0,55
|
|BJKAS
|3,89
|158.707.976
|% 6,28
|
|YGYO
|0,91
|34.370.220
|% -1,09
|
|TSPOR
|6,31
|228.906.299
|% 6,59
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4729
|7,4767
|% 0,30
|
|Euro
|8,8331
|8,8382
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,7841
|9,8332
|% 0,03
|
|Frank
|8,1115
|8,1604
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9860
|1,9959
|% 0,27
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|2,65
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|-0,29
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:04PRKAB
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 445, 986 adet işlem
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11:02LIDFA
Yüzde 5.44 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 544, 803 adet işlem
-
11:01XU100
Endeks 1, 099 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 2, 215.00 milyon TL de
-
11:00HATEK
Yüzde 6.72 oranında artışla 13.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 095, 603 adet işlem
-
10:59KLGYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 7.05 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 277, 103 adet işlem