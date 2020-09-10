***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.09.2020 08:58
***TMPOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TMPOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Gemici tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874306
BIST
11:431.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:437,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:438,8672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0294
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:43468,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,31
|Açılış
|: 468,57
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:41
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.802.228
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|CRDFA
|5,48
|16.530.484
|% -7,28
|
|EUYO
|2,00
|13.434.571
|% -6,98
|
|ARENA
|35,44
|22.785.673
|% -6,83
|
|PETKM
|4,32
|1.482.216.624
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,85
|801.885.659
|% -1,38
|
|TUPRS
|82,00
|496.736.788
|% -3,36
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|RTALB
|55,45
|317.536.475
|% 6,84
|
|PETKM
|4,32
|1.482.216.624
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,85
|801.885.659
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|307.141.139
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|241.918.249
|% 3,42
|
|AKENR
|2,03
|210.876.134
|% -1,46
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4882
|% 0,04
|
|Euro
|8,8624
|8,8674
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7166
|9,7653
|% 0,08
|
|Frank
|8,2013
|8,2507
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -0,05
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,67
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,77
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,51
|0,00
|
Seans Raporu
11:41
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11:55EUYO
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11:51TLMAN
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