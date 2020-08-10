***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler-13.926 -13.926 -13.926Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler45.176 -1.170.299 1.125.123 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)9.518.405 9.518.405 9.518.405Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.227.498 123.560 -7.103.938 -7.103.938Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 0 35.744 755.156 2.834.702 9.518.405 27.319.007 27.319.007Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin Düzeltmeler47.227 47.227 47.227Diğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)2.414.039 2.414.039 2.414.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)35.210 -1.298.036 -1.262.826 -1.262.826Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler14.175.000 20.945 11.162.989 6.591.122 2.414.039 34.364.095 34.364.095Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-569.205 7.688.896Dönem Karı (Zararı)2.414.039 9.518.405Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.414.039 9.518.405Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.084.484 -7.662.097Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11 921.152 751.529Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-191.228 3.474Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -191.228 3.474Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler274.470 218.763Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 274.470 218.763Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler479.470 -1.313.279Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-25.654 -4.213Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 662.783 176.144Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -157.659 -1.485.210Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -382.437 -1.462.337Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-64.170 -5.846.321Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -64.170 -5.846.321Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler47.227 -13.926İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.835.908 6.118.478Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.427.184 11.341.753İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.684.912 -416.231İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5.112.096 11.757.984Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-183.666 143.460İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-183.666 143.460Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-265.274 -526.838Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-265.274 -526.838Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.997.674 -5.281.136Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-324.987 -921.559Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.197.878 25.744İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-92.407 493.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.105.471 -467.625Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)128.444 35.300Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-205.331 -628.335Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-205.331 -628.335Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler127.458 597.878İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)127.458 597.878Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)655.816 1.332.211Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-337.385 7.974.786Alınan Faiz20 25.654 4.213Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -111.356 -193.382Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -146.118 -96.721YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-782.191 -2.947.959Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri330.826 5.942.239Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri330.826 5.942.239Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.113.017 -3.331.630Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.099.525 -2.681.630Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.492 -650.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-5.558.568FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.836.313 -4.132.952Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.778.635 12.741.146Kredilerden Nakit Girişleri13.778.635 12.741.146Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.457.370 -11.812.066Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.457.370 -11.812.066Ödenen Faiz20 -3.198.744 -3.824.285Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.286.208 -1.237.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.484.917 607.985NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.484.917 607.985DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.949.454 1.764.877DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.434.371 2.372.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.434.371 3.949.454Ticari Alacaklar35.540.985 39.439.724İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 3.733.169 2.148.970İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 31.807.816 37.290.754Diğer Alacaklar328.310 144.644İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 328.310 144.644Stoklar8 21.823.160 15.825.486Peşin Ödenmiş Giderler2.453.533 2.165.010İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 2.453.533 2.165.010Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 94.802 0Diğer Dönen Varlıklar273.287 8.013İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 273.287 8.013ARA TOPLAM69.948.448 61.532.331TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.948.448 61.532.331DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar10 36.146.130 36.228.539Binalar10 21.396.526 21.616.526Tesis, Makine ve Cihazlar10 11.511.200 11.318.085Taşıtlar10 711.379 805.021Mobilya ve Demirbaşlar10 239.055 232.643Özel Maliyetler10 40.317 47.473Yapılmakta Olan Yatırımlar10 2.247.653 2.208.791Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.570.155 3.562.537Şerefiye11 3.400.000 3.400.000Diğer Haklar11 170.155 162.537Peşin Ödenmiş Giderler294.747 258.283İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 294.747 258.283Ertelenmiş Vergi Varlığı21 1.370.519 1.236.799TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.381.551 41.286.158TOPLAM VARLIKLAR111.329.999 102.818.489KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.569.919 8.567.030İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.569.919 8.567.030Banka Kredileri6 4.140.426 3.166.684Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 5.429.493 5.400.346Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.435.699 19.858.697İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.435.699 19.858.697Banka Kredileri6 29.435.699 19.858.697Diğer Finansal Yükümlülükler25.032 13.204Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler6 25.032 13.204Ticari Borçlar16.084.446 17.410.251İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 962 93.369İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 16.083.484 17.316.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 513.967 385.523Diğer Borçlar650.657 552.931İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 650.657 552.931Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.940.810 1.284.994İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.940.810 1.284.994Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 51.316Kısa Vadeli Karşılıklar195.053 140.092Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 172.253 117.292Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 22.800 22.800Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler117.872 323.203İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 117.872 323.203ARA TOPLAM58.533.455 48.587.241TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.533.455 48.587.241UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17.298.653 19.756.023İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.298.653 19.756.023Banka Kredileri6 6.549.545 6.810.812Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 10.749.108 12.945.211Uzun Vadeli Karşılıklar356.519 292.378Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 356.519 292.378Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 777.277 1.017.192TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.432.449 21.065.593TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER76.965.904 69.652.834ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar34.364.095 33.165.655Ödenmiş Sermaye15 14.175.000 14.175.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.945 -14.265Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.945 -14.265Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20.945 -14.265Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.162.989 755.156Yasal Yedekler15 11.162.989 755.156Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.591.122 2.848.628Net Dönem Karı veya Zararı2.414.039 15.401.136Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.364.095 33.165.655TOPLAM KAYNAKLAR111.329.999 102.818.489Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 34.832.233 37.363.404 19.663.226 20.026.908Satışların Maliyeti16 -23.562.368 -27.499.323 -13.611.717 -15.690.670TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.269.865 9.864.081 6.051.509 4.336.238BRÜT KAR (ZARAR)11.269.865 9.864.081 6.051.509 4.336.238Genel Yönetim Giderleri17 -1.682.347 -1.697.955 -816.329 -917.182Pazarlama Giderleri17 -2.334.626 -1.942.729 -1.457.434 -1.023.109Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.278.297 5.052.562 1.698.330 2.592.968Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -2.845.632 -4.223.142 -938.558 -1.494.172ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.685.557 7.052.817 4.537.518 3.494.743Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 64.170 5.846.321 0 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.749.727 12.899.138 4.537.518 3.494.743Finansman Gelirleri20 25.654 824.887 8.641 297.554Finansman Giderleri20 -5.743.779 -5.667.957 -2.770.036 -2.622.143SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.031.602 8.056.068 1.776.123 1.170.154Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri382.437 1.462.337 46.057 -73.989Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 382.437 1.462.337 46.057 -73.989SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.414.039 9.518.405 1.822.180 1.096.165DÖNEM KARI (ZARARI)2.414.039 9.518.405 1.822.180 1.096.165Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 162.657Ana Ortaklık Payları2.414.039 9.518.405 1.822.180 933.508Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar35.210 123.560 -79.161 82.691Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 44.012 158.410 -102.617 107.324Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.802 -34.850 23.456 -24.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 -8.802 -34.850 23.456 -24.633Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.210 123.560 -79.161 82.691TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.449.249 9.641.965 1.743.019 1.178.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.449.249 9.641.965 1.743.019 1.178.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867480BIST