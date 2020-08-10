***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.08.2020 18:24
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 7.227.498 -87.816 709.980 4.377.900 -1.125.123 25.277.439 891.027 26.168.466
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-13.926 -13.926 -13.926
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
45.176 -1.170.299 1.125.123 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
9.518.405 9.518.405 9.518.405
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.227.498 123.560 -7.103.938 -7.103.938
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-358.973 -358.973 -891.027 -1.250.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 0 35.744 755.156 2.834.702 9.518.405 27.319.007 27.319.007
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -14.265 755.156 2.848.628 15.401.136 33.165.655 33.165.655
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
47.227 47.227 47.227
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.705.869 3.695.267 -15.401.136 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
2.414.039 2.414.039 2.414.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
35.210 -1.298.036 -1.262.826 -1.262.826
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 20.945 11.162.989 6.591.122 2.414.039 34.364.095 34.364.095
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-569.205 7.688.896
Dönem Karı (Zararı)
2.414.039 9.518.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.414.039 9.518.405
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.084.484 -7.662.097
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 921.152 751.529
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-191.228 3.474
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -191.228 3.474
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
274.470 218.763
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 274.470 218.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
479.470 -1.313.279
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-25.654 -4.213
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 662.783 176.144
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -157.659 -1.485.210
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -382.437 -1.462.337
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-64.170 -5.846.321
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -64.170 -5.846.321
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
47.227 -13.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.835.908 6.118.478
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.427.184 11.341.753
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.684.912 -416.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.112.096 11.757.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-183.666 143.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-183.666 143.460
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-265.274 -526.838
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-265.274 -526.838
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.997.674 -5.281.136
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-324.987 -921.559
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.197.878 25.744
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.407 493.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.105.471 -467.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
128.444 35.300
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-205.331 -628.335
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-205.331 -628.335
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
127.458 597.878
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
127.458 597.878
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
655.816 1.332.211
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-337.385 7.974.786
Alınan Faiz
20 25.654 4.213
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -111.356 -193.382
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -146.118 -96.721
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-782.191 -2.947.959
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
330.826 5.942.239
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
330.826 5.942.239
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.113.017 -3.331.630
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.099.525 -2.681.630
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.492 -650.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.558.568
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.836.313 -4.132.952
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.778.635 12.741.146
Kredilerden Nakit Girişleri
13.778.635 12.741.146
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.457.370 -11.812.066
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.457.370 -11.812.066
Ödenen Faiz
20 -3.198.744 -3.824.285
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.286.208 -1.237.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.484.917 607.985
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.484.917 607.985
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.949.454 1.764.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.434.371 2.372.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.434.371 3.949.454
Ticari Alacaklar
35.540.985 39.439.724
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 3.733.169 2.148.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 31.807.816 37.290.754
Diğer Alacaklar
328.310 144.644
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 328.310 144.644
Stoklar
8 21.823.160 15.825.486
Peşin Ödenmiş Giderler
2.453.533 2.165.010
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.453.533 2.165.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 94.802 0
Diğer Dönen Varlıklar
273.287 8.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 273.287 8.013
ARA TOPLAM
69.948.448 61.532.331
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.948.448 61.532.331
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10 36.146.130 36.228.539
Binalar
10 21.396.526 21.616.526
Tesis, Makine ve Cihazlar
10 11.511.200 11.318.085
Taşıtlar
10 711.379 805.021
Mobilya ve Demirbaşlar
10 239.055 232.643
Özel Maliyetler
10 40.317 47.473
Yapılmakta Olan Yatırımlar
10 2.247.653 2.208.791
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.570.155 3.562.537
Şerefiye
11 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
11 170.155 162.537
Peşin Ödenmiş Giderler
294.747 258.283
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 294.747 258.283
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.370.519 1.236.799
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.381.551 41.286.158
TOPLAM VARLIKLAR
111.329.999 102.818.489
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.569.919 8.567.030
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.569.919 8.567.030
Banka Kredileri
6 4.140.426 3.166.684
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 5.429.493 5.400.346
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.435.699 19.858.697
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.435.699 19.858.697
Banka Kredileri
6 29.435.699 19.858.697
Diğer Finansal Yükümlülükler
25.032 13.204
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 25.032 13.204
Ticari Borçlar
16.084.446 17.410.251
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 962 93.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.083.484 17.316.882
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 513.967 385.523
Diğer Borçlar
650.657 552.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 650.657 552.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.940.810 1.284.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.940.810 1.284.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 51.316
Kısa Vadeli Karşılıklar
195.053 140.092
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 172.253 117.292
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
117.872 323.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 117.872 323.203
ARA TOPLAM
58.533.455 48.587.241
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.533.455 48.587.241
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.298.653 19.756.023
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
17.298.653 19.756.023
Banka Kredileri
6 6.549.545 6.810.812
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.749.108 12.945.211
Uzun Vadeli Karşılıklar
356.519 292.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 356.519 292.378
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 777.277 1.017.192
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.432.449 21.065.593
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
76.965.904 69.652.834
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.364.095 33.165.655
Ödenmiş Sermaye
15 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.945 -14.265
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.945 -14.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.945 -14.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.162.989 755.156
Yasal Yedekler
15 11.162.989 755.156
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.591.122 2.848.628
Net Dönem Karı veya Zararı
2.414.039 15.401.136
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.364.095 33.165.655
TOPLAM KAYNAKLAR
111.329.999 102.818.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 34.832.233 37.363.404 19.663.226 20.026.908
Satışların Maliyeti
16 -23.562.368 -27.499.323 -13.611.717 -15.690.670
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.269.865 9.864.081 6.051.509 4.336.238
BRÜT KAR (ZARAR)
11.269.865 9.864.081 6.051.509 4.336.238
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.682.347 -1.697.955 -816.329 -917.182
Pazarlama Giderleri
17 -2.334.626 -1.942.729 -1.457.434 -1.023.109
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.278.297 5.052.562 1.698.330 2.592.968
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -2.845.632 -4.223.142 -938.558 -1.494.172
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.685.557 7.052.817 4.537.518 3.494.743
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 64.170 5.846.321 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.749.727 12.899.138 4.537.518 3.494.743
Finansman Gelirleri
20 25.654 824.887 8.641 297.554
Finansman Giderleri
20 -5.743.779 -5.667.957 -2.770.036 -2.622.143
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.031.602 8.056.068 1.776.123 1.170.154
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
382.437 1.462.337 46.057 -73.989
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 382.437 1.462.337 46.057 -73.989
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.414.039 9.518.405 1.822.180 1.096.165
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.414.039 9.518.405 1.822.180 1.096.165
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 162.657
Ana Ortaklık Payları
2.414.039 9.518.405 1.822.180 933.508
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
35.210 123.560 -79.161 82.691
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 44.012 158.410 -102.617 107.324
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.802 -34.850 23.456 -24.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
21 -8.802 -34.850 23.456 -24.633
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.210 123.560 -79.161 82.691
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.449.249 9.641.965 1.743.019 1.178.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.449.249 9.641.965 1.743.019 1.178.856
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867480
BIST