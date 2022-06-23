***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
23.06.2022 17:18
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mevkii, 119 Ada , 90 Nolu Parsel- 70.000 M2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.06.2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Toplam Alım Bedeli
1.450.000,00 TL (BirmilyondörtyüzellibinTürkLirası)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,62
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
10,22
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,51
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
3,28
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,59
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
23.06.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
İşletme firma faaliyetlerine olumlu etkisi olacağı beklenmektedir.
Karşı Taraf
İsmail İlboğa
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz,23.06.2022 tarihinde toplanmış olup buna göre
Firma elektrik ztüketiminin tamamını karşılamak ve oluşması durumunda üreteceği elektriği satmak amacıyla,Saha tipi Güneş Enerjisi Santrali kurmak için, Kayseri İli, Yahyalı İlçesi, Süleymanfakılı Mevkii, 119 Ada , 90 Nolu Parselin (yaklaşık 70.000 M2) 1.450.000,00 TL bedelle alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Söz konusu süreçlerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir .
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038959
BIST