***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 20.11.2019 tarihinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamada, öz tüketimin karşılanması amacıyla mevcut üretim tesisimizin çatısına 2,8 Megavat kapasitesine kadar çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Çağrı Mektubu başvurusunda bulunduğumuzu duyurmuştu. Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, ilgili başvurumuza (03-30)-283 sayılı Çağrı Mektubu ile 2,35 megavat kapasite için olumlu görüş vermiş bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte proje çizimi tamamlanacak olup, projenin onayı için TEDAŞ'a başvurulacaktır. TEDAŞ'ın proje onayından sonra, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapılacak olup, anlaşmadan sonra projenin inşasına başlanacaktır. Söz konusu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819059BIST