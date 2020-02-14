***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.02.2020 16:04
***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 20.11.2019 tarihinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamada, öz tüketimin karşılanması amacıyla mevcut üretim tesisimizin çatısına 2,8 Megavat kapasitesine kadar çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Çağrı Mektubu başvurusunda bulunduğumuzu duyurmuştu. Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, ilgili başvurumuza (03-30)-283 sayılı Çağrı Mektubu ile 2,35 megavat kapasite için olumlu görüş vermiş bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte proje çizimi tamamlanacak olup, projenin onayı için TEDAŞ'a başvurulacaktır. TEDAŞ'ın proje onayından sonra, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapılacak olup, anlaşmadan sonra projenin inşasına başlanacaktır. Söz konusu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819059
BIST
16:35120.147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -393,67
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
16:356,0608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
16:356,5758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0211
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
16:35307,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,50
|Açılış
|: 307,79
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,85
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|686.776.748
|% 20,00
|
|AYCES
|12,74
|6.175.405
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,24
|67.439.482
|% 13,64
|
|BJKAS
|3,08
|558.753.224
|% 13,24
|
|GEDIK
|12,19
|57.764.219
|% 11,83
|
|TUKAS
|12,78
|3.731.125
|% -16,25
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|OZBAL
|2,40
|12.712.593
|% -8,40
|
|RHEAG
|2,17
|46.235.623
|% -7,66
|
|SAFKR
|3,10
|1.629.302
|% -7,46
|
|ASELS
|29,00
|1.284.830.048
|% 2,76
|
|THYAO
|14,91
|1.273.786.364
|% -0,53
|
|GSRAY
|2,88
|686.776.748
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,19
|605.244.070
|% 5,80
|
|BJKAS
|3,08
|558.753.224
|% 13,24
|
|ISGYO
|2,19
|605.244.070
|% 5,80
|
|GSRAY
|2,88
|686.776.748
|% 20,00
|
|BJKAS
|3,08
|558.753.224
|% 13,24
|
|CEMAS
|1,23
|203.886.529
|% 1,65
|
|KARSN
|1,91
|286.668.521
|% 3,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8656
|7,9051
|% 0,06
|
|Frank
|6,1582
|6,1953
|% 0,21
|
|Riyal
|1,6126
|1,6207
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.578
|1,02
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,96
|
|Cumhuriyet
|2.032
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.023
|2.074
|0,83
|
|Yarım
|978
|1.003
|0,40
|
|Çeyrek
|490
|502
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,71
|17,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|57,24
|57,24
|0,90
|
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