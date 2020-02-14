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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2020 16:04
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***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz, 20.11.2019 tarihinde Kamuya Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklamada, öz tüketimin karşılanması amacıyla mevcut üretim tesisimizin çatısına 2,8 Megavat kapasitesine kadar çatı tipi Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması için Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne Çağrı Mektubu başvurusunda bulunduğumuzu duyurmuştu.  Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, ilgili  başvurumuza (03-30)-283  sayılı Çağrı Mektubu ile 2,35 megavat kapasite için olumlu görüş vermiş bulunmaktadır.  Bundan sonraki süreçte proje çizimi tamamlanacak olup, projenin onayı için   TEDAŞ'a başvurulacaktır. TEDAŞ'ın proje onayından sonra, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Genel Müdürlüğü ile bağlantı anlaşması yapılacak olup, anlaşmadan sonra projenin  inşasına başlanacaktır. Söz konusu süreçlerle ilgili kamuoyu aydınlatılmaya devam edilecektir.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819059


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ALCTL 20,24 67.439.482 % 13,64  
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Riyal 1,6126 1,6207 % 0,39  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.578 1,02  
Altın Gr. 307 307 0,96  
Cumhuriyet 2.032 2.062 2,00  
Tam 2.023 2.074 0,83  
Yarım 978 1.003 0,40  
Çeyrek 490 502 0,20  
Gümüş.Ons 17,71 17,75 0,08  
Gümüş Gr. 3,45 3,45 0,02  
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