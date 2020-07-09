***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 17:19
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858268
BIST
17:12118.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -459,36
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:126,8648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:127,7834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:12400,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,61
|Açılış
|: 400,53
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.971.776
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.928.953
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.565.815
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.286.046
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.318.999
|% -9,93
|
|EDIP
|2,43
|29.492.811
|% -9,67
|
|MRGYO
|2,43
|20.429.046
|% -9,67
|
|ZOREN
|2,55
|487.265.841
|% -8,60
|
|SISE
|6,59
|3.331.698.920
|% 3,45
|
|THYAO
|11,74
|1.574.867.444
|% 3,80
|
|TRKCM
|4,68
|1.234.443.029
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,24
|1.146.198.994
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.041.638.656
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,24
|1.146.198.994
|% -1,75
|
|SISE
|6,59
|3.331.698.920
|% 3,45
|
|ODAS
|2,69
|1.041.638.656
|% -0,74
|
|TRKCM
|4,68
|1.234.443.029
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,22
|759.421.816
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6651
|8,7086
|% 0,49
|
|Frank
|7,2916
|7,3355
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,13
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,28
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|14,00
|
|Tam
|2.674
|2.688
|14,40
|
|Yarım
|1.299
|1.315
|7,00
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|18,99
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,07
|43,07
|-0,23
|