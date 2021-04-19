***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 16:21
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929159
BIST
18:051.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -30,91
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.377
18:058,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0352
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
18:059,7404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0679
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
18:05461,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,40
|Açılış
|: 461,72
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|31,90
|25.545.807
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.756.557
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.810.925
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|643.653
|% 9,95
|
|VAKFN
|24,16
|17.082.945
|% 9,92
|
|ANELE
|5,49
|79.529.446
|% -10,00
|
|BRKO
|1,26
|1.488.508
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.369.806
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|626.416
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.862.185
|% -10,00
|
|EREGL
|18,16
|1.639.186.592
|% -0,98
|
|PETKM
|6,61
|1.549.572.776
|% 4,42
|
|GARAN
|7,00
|1.198.025.435
|% -3,85
|
|QUAGR
|26,22
|821.910.255
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,28
|753.744.005
|% -2,15
|
|PETKM
|6,61
|1.549.572.776
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,86
|395.693.796
|% -1,59
|
|GARAN
|7,00
|1.198.025.435
|% -3,85
|
|ODAS
|3,02
|485.030.648
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,08
|298.720.938
|% -3,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0875
|8,0930
|% 0,44
|
|Euro
|9,7308
|9,7404
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,2836
|11,3402
|% 1,45
|
|Frank
|8,8048
|8,8578
|% 0,93
|
|Riyal
|2,1510
|2,1618
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-1,52
|
|Altın Gr.
|462
|462
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,01
|
|B. Petrol
|66,67
|66,67
|-0,10
|