***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 12:36
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929973
BIST
12:391.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -19,65
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:398,1954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0882
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1985
En Düşük
8,0986
12:399,8585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0896
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8596
En Düşük
9,7531
12:39468,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,45
|Açılış
|: 468,27
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:39
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|FENER
|34,98
|75.580.351
|% 9,31
|
|JANTS
|766,80
|49.009.915
|% 8,08
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|CASA
|115,00
|280.370
|% 6,98
|
|BNTAS
|4,99
|36.518.558
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.243.708
|% -9,90
|
|YAYLA
|2,86
|9.922.452
|% -9,78
|
|DIRIT
|5,00
|28.590
|% -9,09
|
|MERIT
|155,00
|83.235
|% -8,88
|
|THYAO
|11,11
|241.767.910
|% -0,45
|
|KOZAL
|107,40
|229.061.953
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,07
|226.036.475
|% -2,36
|
|SISE
|7,06
|206.332.502
|% -2,22
|
|ODAS
|2,48
|184.586.353
|% -8,82
|
|ODAS
|2,48
|184.586.353
|% -8,82
|
|EKGYO
|1,82
|118.949.483
|% -1,09
|
|PEKGY
|1,42
|56.945.320
|% -2,74
|
|CEMAS
|1,07
|29.469.504
|% -2,73
|
|IHLGM
|1,00
|26.315.031
|% -0,99
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1924
|8,1954
|% 1,09
|
|Euro
|9,8512
|9,8585
|% 0,92
|
|Sterlin
|11,3730
|11,4300
|% 0,91
|
|Frank
|8,8936
|8,9471
|% 0,82
|
|Riyal
|2,1784
|2,1893
|% 1,05
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,31
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.075
|3.155
|33,12
|
|Yarım
|1.486
|1.526
|16,02
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,01
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,88
|65,88
|-0,69
|