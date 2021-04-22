***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.04.2021 10:00
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930358
BIST
09:551.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -14,99
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.320
En Düşük
1.315
09:558,3292
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,1501
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,3292
En Düşük
8,1672
09:5510,0330
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 0,1664
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
10,0330
En Düşük
9,8213
09:55478,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,22
|Açılış
|: 478,10
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
479,24
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler09:55
|UMPAS
|1,76
|50.153
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,66
|56.215
|% 9,90
|
|INTEM
|30,88
|74.421
|% 7,22
|
|SEKUR
|21,74
|308.860
|% 5,02
|
|TBORG
|16,00
|41.040
|% 4,92
|
|UFUK
|13,77
|14.293
|% -10,00
|
|SNPAM
|15,51
|31.067
|% -9,98
|
|NUGYO
|11,40
|99.112
|% -9,95
|
|ADESE
|1,81
|8.159.645
|% -9,95
|
|BLCYT
|14,04
|1.202.849
|% -9,94
|
|EREGL
|17,65
|1.358.933.463
|% -1,07
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,04
|469.049.287
|% -1,45
|
|FROTO
|168,00
|300.568.984
|% 0,00
|
|TUREX
|11,50
|276.058.015
|% -1,71
|
|YKBNK
|2,04
|469.049.287
|% -1,45
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,93
|230.900.218
|% 0,00
|
|EREGL
|17,65
|1.358.933.463
|% -1,07
|
|USAK
|2,40
|178.163.378
|% -0,83
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3221
|8,3292
|% 1,84
|
|Euro
|10,0246
|10,0330
|% 1,69
|
|Sterlin
|11,5327
|11,5905
|% 1,50
|
|Frank
|9,0330
|9,0874
|% 1,64
|
|Riyal
|2,2059
|2,2170
|% 1,42
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|-0,87
|
|Altın Gr.
|478
|478
|6,52
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,08
|7,09
|0,10
|
|B. Petrol
|65,16
|65,16
|-0,16
|