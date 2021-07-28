***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2021 13:32
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952235
BIST
14:541.358
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,86
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.356
14:548,5542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5735
En Düşük
8,5341
14:5410,1017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0205
|Açılış
|: 10,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0808
14:54493,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,34
|Açılış
|: 493,81
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,64
BIST En Aktif Hisseler14:54
|KATMR
|3,19
|50.248.122
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|24.561.951
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.849.472
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|36.337.336
|% 9,95
|
|IDGYO
|2,55
|41.590.851
|% 9,91
|
|YAYLA
|4,82
|74.273.087
|% -9,91
|
|AVHOL
|5,46
|13.466.886
|% -5,37
|
|METUR
|6,92
|88.746.706
|% -4,29
|
|ORMA
|25,50
|359.244
|% -3,77
|
|TMSN
|17,42
|112.651.377
|% -3,76
|
|GARAN
|8,19
|458.442.775
|% -0,12
|
|PETKM
|5,60
|334.645.302
|% 0,36
|
|THYAO
|12,47
|327.122.487
|% -0,64
|
|EREGL
|18,50
|326.384.653
|% 0,11
|
|KRDMD
|7,49
|312.701.758
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|301.798.195
|% 0,00
|
|PETKM
|5,60
|334.645.302
|% 0,36
|
|KARSN
|4,03
|225.177.009
|% 2,03
|
|GARAN
|8,19
|458.442.775
|% -0,12
|
|DOHOL
|2,53
|117.472.833
|% -0,78
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5484
|8,5542
|% -0,06
|
|Euro
|10,0970
|10,1017
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8320
|11,8913
|% -0,10
|
|Frank
|9,3139
|9,3701
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2739
|2,2853
|% -0,06
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-1,77
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-16,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-14,03
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-6,78
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,81
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,03
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|0,31
|