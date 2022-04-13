***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.04.2022 16:05
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020066
BIST
16:222.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -17,55
|Açılış
|: 2.483
|
|Önceki Kapanış
|: 2.464
|
2.498
En Düşük
2.435
16:2214,6011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6700
|
14,6054
En Düşük
14,5551
16:2215,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0299
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9500
|
15,8630
En Düşük
15,7820
16:22928,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 6,23
|Açılış
|: 928,35
|
|Önceki Kapanış
|: 922,11
|
929,66
En Düşük
920,39
BIST En Aktif Hisseler16:20
|MMCAS
|3,52
|1.298.324
|% 10,00
|
|ULUSE
|160,70
|24.699.461
|% 9,99
|
|OYLUM
|2,56
|12.024.672
|% 9,87
|
|AVGYO
|3,58
|35.050.361
|% 9,82
|
|CRDFA
|2,35
|32.231.816
|% 9,81
|
|ASUZU
|81,00
|23.762.835
|% -10,00
|
|ISGYO
|13,37
|6.286.266
|% -9,97
|
|KERVN
|0,60
|870.286
|% -9,09
|
|KONKA
|18,07
|254.894.712
|% -9,06
|
|ISFIN
|4,14
|334.486.272
|% -9,01
|
|THYAO
|36,56
|2.981.507.884
|% -1,83
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|SISE
|17,24
|2.551.709.536
|% -0,17
|
|KRDMD
|16,04
|2.418.418.062
|% -0,19
|
|EREGL
|34,68
|2.366.197.299
|% 0,76
|
|YKBNK
|5,01
|2.211.587.840
|% -1,02
|
|ODAS
|2,28
|898.975.236
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,69
|982.624.267
|% -1,10
|
|ZOREN
|2,15
|671.883.822
|% 6,44
|
|GARAN
|13,58
|2.672.001.028
|% -1,09
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5974
|14,6033
|% 0,03
|
|Euro
|15,8164
|15,8329
|% 0,14
|
|Sterlin
|18,9197
|19,0145
|% 0,09
|
|Frank
|15,5460
|15,6397
|% -0,16
|
|Riyal
|3,8806
|3,9001
|% 0,10
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|7,49
|
|Altın Gr.
|928
|928
|5,99
|
|Cumhuriyet
|6.144
|6.237
|8,00
|
|Tam
|6.120
|6.272
|12,92
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|6,25
|
|Çeyrek
|1.484
|1.517
|3,12
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,56
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|0,16
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,14
|