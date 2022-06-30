***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 14:04
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TMSN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040307
BIST
14:392.382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -20,18
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:3916,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0456
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:3917,3654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0223
|Açılış
|: 17,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:39967,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -5,26
|Açılış
|: 967,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:39
|RTALB
|7,46
|99.163.670
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,78
|7.532.032
|% 9,41
|
|ALMAD
|3,11
|1.632.535
|% 9,12
|
|ISGYO
|13,94
|160.903.177
|% 7,23
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.210.548
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.196.060
|% -9,98
|
|ULUSE
|206,00
|16.847.760
|% -7,50
|
|BERA
|14,78
|390.986.154
|% -7,10
|
|DERIM
|5,53
|8.217.715
|% -6,90
|
|THYAO
|45,66
|2.455.760.009
|% -1,13
|
|SISE
|21,52
|2.348.585.160
|% 4,06
|
|EREGL
|26,62
|855.944.021
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,71
|780.095.790
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,80
|665.030.582
|% -2,03
|
|EKGYO
|2,71
|780.095.790
|% 7,11
|
|ODAS
|2,80
|340.028.550
|% -3,45
|
|YKBNK
|4,30
|497.538.048
|% 0,23
|
|SISE
|21,52
|2.348.585.160
|% 4,06
|
|TSKB
|1,95
|204.676.818
|% -3,47
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6689
|16,6838
|% 0,27
|
|Euro
|17,3274
|17,3654
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,0968
|20,1975
|% -0,10
|
|Frank
|17,3241
|17,4284
|% -0,21
|
|Riyal
|4,4297
|4,4519
|% 0,15
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-13,51
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|-21,00
|
|Tam
|6.480
|6.569
|-72,00
|
|Yarım
|3.172
|3.212
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|