***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 14:50
***TMSN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052888
BIST
15:022.782
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
15:0217,9694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0572
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
15:0218,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0867
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
15:021.030,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,10
|Açılış
|: 1.029,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,03
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler15:00
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|58.644.738
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|41.119.741
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|190.234.968
|% 9,98
|
|KONKA
|23,14
|138.735.788
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|14.800.134
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|199.601.223
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|HUNER
|3,31
|199.127.062
|% -9,32
|
|KZBGY
|40,46
|20.903.513
|% -8,79
|
|THYAO
|58,10
|3.198.363.123
|% -0,17
|
|EKGYO
|3,57
|1.678.719.527
|% 2,00
|
|EREGL
|28,32
|1.327.235.716
|% 2,68
|
|AKBNK
|9,23
|1.199.381.789
|% -1,49
|
|SISE
|23,86
|1.145.516.743
|% 1,97
|
|EKGYO
|3,57
|1.678.719.527
|% 2,00
|
|TSKB
|3,12
|858.033.656
|% -1,89
|
|SKBNK
|2,27
|553.797.409
|% 2,71
|
|YKBNK
|5,18
|1.089.872.673
|% -1,15
|
|ALBRK
|1,53
|217.767.121
|% -3,77
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9482
|17,9661
|% 0,30
|
|Euro
|18,3144
|18,3270
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6831
|21,7919
|% 0,58
|
|Frank
|18,6870
|18,7996
|% 0,75
|
|Riyal
|4,7634
|4,7873
|% 0,23
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|7,98
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.870
|6.974
|24,00
|
|Tam
|6.908
|6.956
|-34,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|-1,04
|
Seans Raporu
15:00
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-
15:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 23 artarak (% 1.20 ) 2, 457
-
15:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONKA, GSRAY, ORMA, NETAS, CANTE, DMSAS, GARFA, OBASE, VKFYO, YBTAS
-
15:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRKO, ASUZU, SNGYO
-
15:14
RODRG, BMSTL, SEKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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15:14
AKSUE, BRLSM, PKART değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında