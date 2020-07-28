***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTÜMOSAN Motor ve Traktör San. A.Ş.' nin B Grubu halka kapalıhisselerinden toplam 7.500.000 adet hissenin 65.000.000-TL kredi teminatı karşılğıolarakTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.' ye rehin edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862672BIST