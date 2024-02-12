***TMSN* *ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN******ERGLI*** EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [TMSN]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş' de rehinli, Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye ait 7.500.000 adet halka kapalı B grubu TMSN hissesi için 750.000.000 TL olan rehin sözleşmesi tutarı, hisse değerindeki artıştan dolayı 1.500.000.000 TL'ye artırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248799BIST