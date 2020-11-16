***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş. KISMİ BÖLÜNME İŞLEMLERİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Daha Önce 26.10.2020 tarihinde yaptığımız başvurunun Kısmi Bölünme İşlemi'nin SPK'nun II-23.2 Tebliği'nin " Bölünme İşlemleri" başlıklı 14'üncü ve " Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17'nci maddeleri uyarınca(17-3) Maddesine göre kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak bir şirkete devir yapılması gerektiği için ekte sunduğumuz belgelerimizi bu duruma göre revize edilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.10.2020Bölünme Yöntemi İştirak Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın/Ortaklıkların Unvanı TÜMOSAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler -Bölünme Nedeniyle Yeni Kurulacak Ortaklığın Faaliyet Konusu Teknoloji ve Mühendislik Konularında Ar-Ge Faaliyetlerinde bulunmak,yeni ürünler geliştirmek, prototipler yapmak,teknik danışmanlık yapmak yazılım geliştirmek.Bölünme Nedeniyle Kurulacak Ortaklığın Sermaye Tutarı (TL) 1.000.000Yeni Kurulacak Ortaklık İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Belli DeğilPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 30.06.2020Mevcut Sermaye (TL) 115.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 115.000.000Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıA Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 12.000.000B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 103.000.000Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 16.11.2020Ek AçıklamalarDaha Önce 26.10.2020 tarihinde yaptığımız başvurunun Kısmi Bölünme İşlemi'nin SPK'nun II-23.2 Tebliği'nin " Bölünme İşlemleri" başlıklı 14'üncü ve " Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme" başlıklı 17'nci maddeleri uyarınca(17-3) Maddesine göre kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak bir şirkete devir yapılması gerektiği için ekte sunduğumuz belgelerimizi bu duruma göre revize edilmiştir.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Bölünme Raporu.pdf - Bölünme RaporuEK: 2 SPK Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888644BIST