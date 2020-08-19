***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.174.661 -22.231.494 399.578.190 399.578.190Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler-22.231.494 22.231.494 0 0Dönem Karı (Zararı)-18.078.795 -18.078.795 -18.078.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-685.143 -685.143 -685.143Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -937.299 14.047.934 84.943.167 -18.078.795 380.814.252 380.814.252Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Transferler-34.360.041 34.360.041 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.742.635 -2.742.635 -2.742.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-888.017 -888.017 -888.017Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.826.834 14.047.934 -2.742.635 727.954.152 727.954.152Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.798.852 -27.995.776Dönem Karı (Zararı)-2.742.635 -18.078.795Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.742.635 -18.078.795Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.126.030 21.409.206Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18.409.841 9.621.145Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.662.490 2.545.895Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.887.470 623.436Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.775.020 1.922.459Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler663.420 -1.224.074Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler812.039 900.758Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-148.619 -2.124.832Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler17.990.690 15.640.671Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.943.642 -9.121.899Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.934.332 24.762.570Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-2.600.411 -5.174.431İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-41.385.967 -30.890.118Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-93.551.211 -46.090.257İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-93.551.211 -46.090.257Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.950.700 17.595.801Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.473.006 2.294.055Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.680.465 -3.198.074İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)31.680.465 -3.198.074Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.776.631 -1.085.565Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)30.131.854 -406.078Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-6.002.572 -27.559.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-695.668 -432.294Vergi İadeleri (Ödemeleri)-100.612 -3.775YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.587.902 303.899Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-30.589.255 5.235.947Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.337 170.774Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri56.337 170.774Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.054.984 -5.102.822Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.054.984 -5.102.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.624.098 25.247.221Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri105.486.734 41.039.595Kredilerden Nakit Girişleri105.486.734 41.039.595Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları128.054 -151.703Ödenen Faiz-28.934.332 -24.762.570Alınan Faiz10.943.642 9.121.899YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.237.344 -2.444.656NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)45.237.344 -2.444.656DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.029.057 5.541.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ72.266.401 3.097.029Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri72.266.401 27.029.057Finansal Yatırımlar84.173.370 53.584.115Ticari Alacaklar276.147.504 212.822.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18.147.483 13.159.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar258.000.021 199.662.943Diğer Alacaklar90.990.753 60.607.598İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar77.998.552 58.512.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.992.201 2.095.368Stoklar145.195.206 137.019.526Peşin Ödenmiş Giderler28.905.561 19.534.662İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler28.905.561 19.534.662Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar107.277 6.665Diğer Dönen Varlıklar2.593.494 9.700.061İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.593.494 9.700.061ARA TOPLAM700.379.566 520.303.902TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR700.379.566 520.303.902DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar700.000 700.000Ticari Alacaklar0 2.044.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 2.044.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar661.328.213 672.784.947Kullanım Hakkı Varlıkları3.255.519 3.422.469Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.383.751 5.338.211Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.383.751 5.338.211Peşin Ödenmiş Giderler1.208.674İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.208.674Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR687.591.142 702.005.312TOPLAM VARLIKLAR1.387.970.708 1.222.309.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar186.234.111 213.278.551İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar186.234.111 213.278.551Banka Kredileri186.138.502 213.195.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar95.609 83.457Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.914.967 939.354İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.914.967 939.354Ticari Borçlar146.649.447 98.097.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlar117.255 8.523.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar146.532.192 89.573.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.428.924 3.652.293Diğer Borçlar8.386.539 25.258.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.784.622 21.318.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.601.917 3.939.781Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)45.718.904 15.587.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)45.718.904 15.587.050Kısa Vadeli Karşılıklar9.651.286 9.640.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.839.494 1.679.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.811.792 7.960.411ARA TOPLAM433.984.178 366.452.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER433.984.178 366.452.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar174.834.531 71.317.866İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar174.834.531 71.317.866Banka Kredileri170.900.775 67.333.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.933.756 3.984.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.013.381 3.946.890Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü46.184.466 49.006.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.032.378 124.271.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER660.016.556 490.724.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar727.954.152 731.584.804Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)537.925.045 538.813.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)537.925.045 538.813.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.826.834 -938.817Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)539.751.879 539.751.879Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.934 14.047.934Yasal Yedekler14.047.934 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları50.649.245 85.009.286Net Dönem Karı veya Zararı-2.742.635 -34.360.041TOPLAM ÖZKAYNAKLAR727.954.152 731.584.804TOPLAM KAYNAKLAR1.387.970.708 1.222.309.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat256.917.722 177.335.804Satışların Maliyeti-206.951.900 -152.149.636TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)49.965.822 25.186.168BRÜT KAR (ZARAR)49.965.822 25.186.168Genel Yönetim Giderleri-12.380.162 -10.069.249Pazarlama Giderleri-19.723.760 -16.643.623Araştırma ve Geliştirme Giderleri-10.917.309 -8.544.868Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler9.173.248 6.374.772Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-3.470.195 -3.915.755ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.647.644 -7.612.555FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)12.647.644 -7.612.555Finansman Gelirleri10.943.642 9.121.899Finansman Giderleri-28.934.332 -24.762.570SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.343.046 -23.253.226Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.600.411 5.174.431Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.600.411 5.174.431SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.742.635 -18.078.795DÖNEM KARI (ZARARI)-2.742.635 -18.078.795Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-2.742.635 -18.078.795Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-888.017 -685.143Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-1.110.021 -878.389Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.110.021 -878.389Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler222.004 193.246Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi222.004 193.246Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-888.017 -685.143TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.630.652 -18.763.938Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.630.652 -18.763.938http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870107BIST