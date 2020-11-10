***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.174.661 -22.231.494Transferler-22.231.494 22.231.494Dönem Karı (Zararı)-18.078.795 -18.078.795 -18.078.795Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-685.143 -685.143 -685.143Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -937.299 14.047.934 84.943.167 -18.078.795 380.814.252 380.814.252Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Transferler-34.360.041 34.360.041Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.062.455 6.062.455 6.062.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-653.947 -653.947 -653.947Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.592.764 14.047.934 50.649.245 6.062.455 736.993.312 736.993.312Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.893.148 -20.432.085Dönem Karı (Zararı)6.062.455 -22.856.358Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.062.455 -22.856.358Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler58.125.113 34.395.483Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.747.687 14.861.997Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.635.975 -5.770.249Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.635.975 301.474Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.071.723Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.392.133 -1.699.761Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler956.439 994.775Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.085.200 -2.694.536Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler350.494 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24.803.541 35.273.507Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-21.384.515 -1.370.128Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler46.188.056 36.643.635Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler545.777 -8.270.011İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-68.177.693 -31.341.972Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-64.541.068 -69.363.147Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-37.541.419 3.041.086Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-3.340.986 8.099.532Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.465.794 26.243.375Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)3.565.656 -947.019Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)8.214.330 1.584.201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.990.125 -19.802.847Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-695.668 -629.238Vergi İadeleri (Ödemeleri)-207.355 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-44.813.236 -2.324.239İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-35.510.992 4.528.066Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri177.603 281.321Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri177.603 281.321Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.479.847 -7.133.626FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.912.521 22.009.075Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri96.672.697 57.534.156Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-956.635 -251.574Ödenen Faiz-46.188.056 -36.643.635Alınan Faiz21.384.515 1.370.128YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.206.137 -747.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.206.137 -747.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.029.057 5.541.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ48.235.194 4.794.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri48.235.194 27.029.057Finansal Yatırımlar89.095.107 53.584.115Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar89.095.107 53.584.115Ticari Alacaklar234.560.700 212.822.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar34.838.934 13.159.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar199.721.766 199.662.943Diğer Alacaklar92.796.235 60.607.598İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar75.896.306 58.512.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.899.929 2.095.368Stoklar174.210.451 137.019.526Peşin Ödenmiş Giderler25.974.746 19.534.662İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler25.974.746 19.534.662Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar214.020 6.665Diğer Dönen Varlıklar3.643.678 9.700.061İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.643.678 9.700.061ARA TOPLAM668.730.131 520.303.902TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR668.730.131 520.303.902DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 700.000Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar700.000 700.000Ticari Alacaklar4.022.674 2.044.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.022.674 2.044.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar663.456.978 672.784.947Kullanım Hakkı Varlıkları4.257.217 3.422.469Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.220.737 5.338.211Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.220.737 5.338.211Peşin Ödenmiş Giderler2.957.285 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler2.957.285 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR695.329.876 702.005.312TOPLAM VARLIKLAR1.364.060.007 1.222.309.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar208.320.100 214.134.448İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar208.320.100 214.134.448Banka Kredileri175.646.928 213.195.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.673.172 939.354Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.717 83.457İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.717 83.457Kiralama İşlemlerinden Borçlar50.717 83.457Ticari Borçlar144.856.612 98.097.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlar2.898.573 8.523.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar141.958.039 89.573.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar7.217.949 3.652.293Diğer Borçlar3.964.703 25.258.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.360 21.318.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.962.343 3.939.781Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.801.380 15.587.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)23.801.380 15.587.050Kısa Vadeli Karşılıklar10.886.765 9.640.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.841.154 1.679.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.045.611 7.960.411ARA TOPLAM399.098.226 366.452.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER399.098.226 366.452.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar173.715.764 71.317.866İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar173.715.764 71.317.866Banka Kredileri169.820.107 67.333.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.895.657 3.984.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.863.534 3.946.890Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)49.389.171 49.006.881İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)49.389.171 49.006.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER227.968.469 124.271.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER627.066.695 490.724.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar736.993.312 731.584.804Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)538.159.115 538.813.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)538.159.115 538.813.062Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)539.751.879 539.751.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.592.764 -938.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.934 14.047.934Yasal Yedekler14.047.934 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları50.649.245 85.009.286Net Dönem Karı veya Zararı6.062.455 -34.360.041TOPLAM ÖZKAYNAKLAR736.993.312 731.584.804TOPLAM KAYNAKLAR1.364.060.007 1.222.309.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat452.665.954 241.730.826 195.748.232 64.395.022Satışların Maliyeti-348.654.098 -205.500.545 -141.702.198 -53.350.909TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)104.011.856 36.230.281 54.046.034 11.044.113BRÜT KAR (ZARAR)104.011.856 36.230.281 54.046.034 11.044.113Genel Yönetim Giderleri-17.705.713 -16.118.816 -5.325.551 -6.049.567Pazarlama Giderleri-36.367.673 -23.687.411 -16.643.913 -7.043.788Araştırma ve Geliştirme Giderleri-21.909.582 -13.820.608 -10.992.273 -5.275.740Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14.605.758 17.744.406 5.432.510 11.369.634Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.222.873 -1.847.178 -7.752.678 2.068.577ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.411.773 -1.499.326 18.764.129 6.113.229Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 3.690 0 3.690FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)31.411.773 -1.495.636 18.764.129 6.116.919Finansman Gelirleri21.384.515 7.012.902 10.440.873 -2.108.997Finansman Giderleri-46.188.056 -36.643.635 -17.253.724 -11.881.065SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.608.232 -31.126.369 11.951.278 -7.873.143Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-545.777 8.270.011 -3.146.188 3.095.580Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-545.777 8.270.011 -3.146.188 3.095.580SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.062.455 -22.856.358 8.805.090 -4.777.563DÖNEM KARI (ZARARI)6.062.455 -22.856.358 8.805.090 -4.777.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları6.062.455 -22.856.358 8.805.090 -4.777.563Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-653.947 121.881.042 234.070 122.566.185Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 137.085.562 0 137.085.562Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-817.434 -1.917.902 292.587 -1.039.513Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-817.434 -1.917.902 292.587 -1.039.513Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler163.487 -13.286.618 -58.517 -13.479.864Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-13.708.556 -13.708.556Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi163.487 421.938 -58.517 228.692Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-653.947 121.881.042 234.070 122.566.185TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.408.508 99.024.684 9.039.160 117.788.622Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları5.408.508 99.024.684 9.039.160 117.788.622http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887813BIST