***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 172.764.682 -252.156 14.047.934 107.240.780 -22.231.494 399.644.309 399.644.309Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-22.231.494 22.231.494 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-34.360.041 -34.360.041 -34.360.041Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)366.987.197 -686.661 366.300.536 366.300.536Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Transferler-34.360.041 34.360.041 0 0Dönem Karı (Zararı)58.935.140 58.935.140 58.935.140Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)34.778.925 -718.656 34.060.269 34.060.269Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.684.804 7.853.141Dönem Karı (Zararı)58.935.140 -34.360.041Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler78.283.785 51.917.597Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 23.777.021 18.994.018Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.055.712 3.914.720Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 4.341.326 523.518Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -3.285.614 3.391.202Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.719.137 1.773.207Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 2.055.744 1.167.898Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 2.663.393 605.309Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler50.530.437 42.737.243Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23 -18.125.833 -12.127.136Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14,23 68.656.270 54.864.379Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.380.567 -6.071.723Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.071.723Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler24 -18.380.567Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 16.582.045 -9.429.868İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-43.717.043 -8.914.990Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-63.521.070 -63.483.945Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.109.803 37.825.135Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.538.630 -3.597.362Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.346.465 15.663.911İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.346.465 15.663.911Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.171.899 -426.170Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)24.934.096 5.103.441Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.501.882 8.642.566Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -536.898 -782.760Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 -280.180 -6.665YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-46.985.866 -57.264.177Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-29.469.900 -48.980.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri295.414 216.993Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri295.414 216.993Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.811.380 -8.501.109Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -17.811.380 -8.501.109FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.367.523 70.898.408Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.462.978 109.356.439Kredilerden Nakit Girişleri11.462.978 109.356.439Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.349.345 -1.145.268Ödenen Faiz-45.606.989 -49.439.899Alınan Faiz18.125.833 12.127.136YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.331.415 21.487.372NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.331.415 21.487.372DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 27.029.057 5.541.685DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 55.360.472 27.029.057Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 55.360.472 27.029.057Finansal Yatırımlar5 101.434.582 53.584.115Ticari Alacaklar229.285.417 212.822.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 20.991.583 13.159.275İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 208.293.834 199.662.943Diğer Alacaklar103.226.338 60.607.598İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 97.398.818 58.512.230İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.827.520 2.095.368Stoklar9 178.414.943 137.019.526Peşin Ödenmiş Giderler22.950.485 19.534.662İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 22.950.485 19.534.662Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 286.845 6.665Diğer Dönen Varlıklar18.822.867 9.700.061İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 18.822.867 9.700.061ARA TOPLAM709.781.949 520.303.902TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR709.781.949 520.303.902DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar700.000 700.000Ticari Alacaklar2.142.505 2.044.700İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 2.142.505 2.044.700Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar12 711.052.811 672.784.947Kullanım Hakkı Varlıkları14 6.535.006 3.422.469Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.989.435 5.338.211Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.989.435 5.338.211Ertelenmiş Vergi VarlığıTOPLAM DURAN VARLIKLAR743.134.742 702.005.312TOPLAM VARLIKLAR1.452.916.691 1.222.309.214KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar199.236.059 213.278.551İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar199.236.059 213.278.551Banka Kredileri6 198.732.059 213.195.094Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 504.000 83.457Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları33.223.480 939.354İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 33.223.480 939.354Ticari Borçlar162.544.266 98.097.273İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 1.008.421 8.523.417İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 161.535.845 89.573.856Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 4.824.192 3.652.293Diğer Borçlar5.157.720 25.258.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 21.318.467İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 5.157.720 3.939.781Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)40.521.146 15.587.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 40.521.146 15.587.050Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 754.246 0Kısa Vadeli Karşılıklar12.876.572 9.640.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.252.768 1.679.593Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 10.623.804 7.960.411ARA TOPLAM459.137.681 366.452.773TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER459.137.681 366.452.773UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar90.058.170 71.317.866İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar90.058.170 71.317.866Banka Kredileri6 83.071.721 67.333.062Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 6.986.449 3.984.804Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 5.790.880 3.946.890Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 73.349.747 49.006.881TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER169.198.797 124.271.637TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER628.336.478 490.724.410ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar824.580.213 731.584.804Ödenmiş Sermaye18 115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)572.873.331 538.813.062Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)572.873.331 538.813.062Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)574.530.804 539.751.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.657.473 -938.817Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.934 14.047.934Yasal Yedekler14.047.934 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları50.649.245 85.009.286Net Dönem Karı veya Zararı58.935.140 -34.360.041TOPLAM ÖZKAYNAKLAR824.580.213 731.584.804TOPLAM KAYNAKLAR1.452.916.691 1.222.309.214Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 836.085.406 367.150.171Satışların Maliyeti19 -625.480.615 -313.797.912TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)210.604.791 53.352.259BRÜT KAR (ZARAR)210.604.791 53.352.259Genel Yönetim Giderleri20 -21.336.869 -20.681.004Pazarlama Giderleri20 -72.480.748 -34.380.375Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -27.125.324 -20.259.665Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 25.690.406 29.791.747Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -7.801.338 -8.875.629ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)107.550.918 -1.052.667Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 18.496.704 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)126.047.622 -1.052.667Finansman Gelirleri23 18.125.833 12.127.136Finansman Giderleri23 -68.656.270 -54.864.378SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)75.517.185 -43.789.909Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25 -16.582.045 9.429.868Dönem Vergi (Gideri) Geliri-754.246Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-15.827.799 9.429.868SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)58.935.140 -34.360.041DÖNEM KARI (ZARARI)58.935.140 -34.360.041Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları58.935.140 -34.360.041Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.060.269 366.300.536Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 43.473.656 417.930.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -898.320 -851.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.515.067 -50.778.575Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -8.694.731 -50.943.395Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 179.664 164.820Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)34.060.269 366.300.536TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.995.409 331.940.495Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları92.995.409 331.940.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917408BIST