***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-34.360.041 34.360.041 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-8.801.153 -8.801.153 -8.801.153Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-491.101 -491.101 -491.101Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.429.918 14.047.934 50.649.245 -8.801.153 722.292.550 722.292.550Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213Transferler58.935.140 -58.935.140 0 0Dönem Karı (Zararı)Gelir (Gider)-216.516 -216.516 -216.516Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.873.989 14.047.934 109.584.385 27.249.163 851.612.860 851.612.860Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.799.790 -15.753.130Dönem Karı (Zararı)27.249.163 -8.801.153Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)27.249.163 -8.801.153Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.003.687 19.004.848Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14.242.769 8.736.174Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.870.589 3.378.791Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.921.227 3.554.470Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-54.125 -175.679Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-8.737.691Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.768.703 -23.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler719.199 780.799Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.049.504 -804.532Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.393.820 7.745.362Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.081.408 -1.840.367Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler10.475.228 9.585.729Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler468.984 -831.746İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-46.615.733 -25.345.193Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler19.506.323 -22.501.740İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)19.506.323 -22.501.740Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-111.479.333 1.672.895Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-17.569.971 -11.404.944Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.309.340 -15.217.217İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)50.309.340 -15.217.217Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.889.476 422.020Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10.728.432 21.683.793Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.637.117 -15.141.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-35.526 -578.630Vergi İadeleri (Ödemeleri)-801.801 -33.002YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.458.487 673.546Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.083.051 1.820.019Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 89.670Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 89.670Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.375.436 -1.236.143Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.375.436 -1.236.143FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.948.191 23.967.013Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-5.968.536 31.731.162Kredilerden Nakit Girişleri-5.968.536 31.731.162Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-340.563 -298.056Ödenen Faiz-13.720.500 -9.306.460Alınan Faiz1.081.408 1.840.367YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.606.888 8.887.429NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.606.888 8.887.429DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.360.472 27.029.057DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.753.584 35.916.486Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri28.753.584 55.360.472Finansal Yatırımlar113.255.324 101.434.582Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar113.255.324 101.434.582Ticari Alacaklar230.832.388 229.285.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar38.438.666 20.991.583İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar192.393.722 208.293.834Diğer Alacaklar78.610.394 103.226.338İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar47.179.959 97.398.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar31.430.435 5.827.520Stoklar289.948.402 178.414.943Peşin Ödenmiş Giderler47.821.894 22.950.485İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler47.821.894 22.950.485Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar334.069 286.845Diğer Dönen Varlıklar11.521.429 18.822.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.521.429 18.822.867ARA TOPLAM801.077.484 709.781.949TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR801.077.484 709.781.949DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar700.000 700.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar700.000 700.000Ticari Alacaklar1.783.926 2.142.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.783.926 2.142.505Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar704.773.623 711.052.811Kullanım Hakkı Varlıkları6.358.384 6.535.006Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.577.912 4.989.435Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.577.912 4.989.435TOPLAM DURAN VARLIKLAR735.908.830 743.134.742TOPLAM VARLIKLAR1.536.986.314 1.452.916.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar194.902.773 199.236.059İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar194.902.773 199.236.059Banka Kredileri194.383.051 198.732.059Kiralama İşlemlerinden Borçlar519.722 504.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.673.709 33.223.480İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları42.673.709 33.223.480Banka Kredileri42.673.709 33.223.480Ticari Borçlar211.538.969 162.544.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.308.540 1.008.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar210.230.429 161.535.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.713.668 4.824.192Diğer Borçlar6.472.356 5.157.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.360 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.469.996 5.157.720Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)51.249.578 40.521.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)51.249.578 40.521.146Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü821.386 754.246Kısa Vadeli Karşılıklar16.242.374 12.876.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.569.066 2.252.768Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13.673.308 10.623.804ARA TOPLAM530.614.813 459.137.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER530.614.813 459.137.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar75.386.856 90.058.170İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar75.386.856 90.058.170Banka Kredileri68.526.554 83.071.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.860.302 6.986.449Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.428.901 5.790.880Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü72.942.884 73.349.747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER154.758.641 169.198.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER685.373.454 628.336.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar851.612.860 824.580.213Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)572.656.815 572.873.331Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)572.656.815 572.873.331Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)572.656.815 572.873.331Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.047.934 14.047.934Yasal Yedekler14.047.934 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları109.584.385 50.649.245Net Dönem Karı veya Zararı27.249.163 58.935.140TOPLAM ÖZKAYNAKLAR851.612.860 824.580.213TOPLAM KAYNAKLAR1.536.986.314 1.452.916.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat265.185.506 109.921.863Satışların Maliyeti-200.132.696 -91.040.263TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)65.052.810 18.881.600BRÜT KAR (ZARAR)65.052.810 18.881.600Genel Yönetim Giderleri-5.171.301 -6.017.406Pazarlama Giderleri-25.625.613 -7.368.887Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.469.192 -4.897.440Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.900.601 3.454.141Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-7.313.029 -4.923.794ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.374.276 -871.786Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler8.737.691 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.111.967 -871.786Finansman Gelirleri1.081.408 1.840.367Finansman Giderleri-10.475.228 -10.601.480SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)27.718.147 -9.632.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-468.984 831.746Dönem Vergi (Gideri) Geliri-821.717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri352.733 831.746SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)27.249.163 -8.801.153DÖNEM KARI (ZARARI)27.249.163 -8.801.153Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.249.163 -8.801.153Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-216.516 -491.100Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-270.646 -629.616Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-270.646 -629.616Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54.130 138.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi54.130 138.516Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-216.516 -491.100TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.032.647 -9.292.253Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları27.032.647 -9.292.253http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938302BIST