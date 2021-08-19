***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -938.817 14.047.934 85.009.286 -34.360.041 731.584.804 731.584.804Transferler-34.360.041 34.360.041 0 0Dönem Karı (Zararı)-2.742.635 -2.742.635 -2.742.635Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-888.017Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 539.751.879 -1.826.834 14.047.934 50.649.245 -2.742.635 727.954.152 727.954.152Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213Transferler169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0Dönem Karı (Zararı)41.741.057 41.741.057 41.741.057Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-730.639 -730.639 -730.639Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -2.388.112 14.217.341 109.414.978 41.741.057 865.590.631 865.590.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-32.306.758 2.576.597Dönem Karı (Zararı)41.741.057 -2.742.635Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler72.758.537 43.951.439Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 27.729.362 18.576.791Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.352.103 112.450Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 6.278.407 1.887.470Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -926.304 -1.775.020Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10.077.363 663.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 1.646.317 812.039Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler488.457 -740.692Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.942.589 592.073Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.515.995 27.199.189Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -8.812.983 -2.292.359Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 29.328.978 29.491.548Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.714.533 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler5 -4.714.533 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 13.798.247 -2.600.411İşletme Sermayesinde Gerçek -63.168.056İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.770.678 -4.988.208İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.279.359 -58.179.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler41.000.276 -30.383.155İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)67.956.434 -19.486.322İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-26.956.158 -10.896.833Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-184.667.535 -6.400.660Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12.774.941 -3.473.006Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.439.552 31.680.465Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.783.673 3.776.631Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11.594.370 30.131.854Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-25.625.166 3.372.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-150.963 -695.668Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.530.629 -100.612YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.906.696 -35.587.902Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri2.150 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -30.589.255Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 56.337Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 56.337Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-8.908.846 -5.054.984Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -8.747.417 -4.744.445Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -161.429 -310.539FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.248.579 78.248.649Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri41.028.725 105.486.734Kredilerden Nakit Girişleri41.028.725 105.486.734Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-681.128 -596.112Ödenen Faiz-28.550.721 -28.934.332Alınan Faiz2.451.703 2.292.359YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.964.875 45.237.344NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.964.875 45.237.344DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55.360.472 27.029.057DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ28.395.597 72.266.401Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.395.597 55.360.472Finansal Yatırımlar5 112.508.245 101.434.582Ticari Alacaklar285.819.058 229.285.417İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 28.762.261 20.991.583İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 257.056.797 208.293.834Diğer Alacaklar62.076.259 103.226.338İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 29.442.384 97.398.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 32.633.875 5.827.520Stoklar9 364.008.783 178.414.943Peşin Ödenmiş Giderler10 23.483.589 22.950.485İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.483.589 22.950.485Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar917 286.845Diğer Dönen Varlıklar16 5.514.812 18.822.867İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar5.514.812 18.822.867ARA TOPLAM881.807.260 709.781.949TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR881.807.260 709.781.949DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Ticari Alacaklar1.380.494 2.142.505İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.380.494 2.142.505Diğer Alacaklar149.801 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 149.801 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar12 693.277.472 711.052.811Kullanım Hakkı Varlıkları6.181.762 6.535.006Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 4.297.502 4.989.435TOPLAM DURAN VARLIKLAR723.702.016 743.134.742TOPLAM VARLIKLAR1.605.509.276 1.452.916.691KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar251.487.391 199.236.059İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar251.487.391 199.236.059Banka Kredileri6 250.951.457 198.732.059Kiralama İşlemlerinden Borçlar535.934 504.000Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları43.997.631 33.223.480İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları43.997.631 33.223.480Banka Kredileri6 43.997.631 33.223.480Ticari Borçlar195.819.492 162.544.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 5.573.456 1.008.421İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 190.246.036 161.535.845Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 9.607.865 4.824.192Diğer Borçlar8.322.045 5.157.720İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 2.360 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 8.319.685 5.157.720Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)52.115.516 40.521.146İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 52.115.516 40.521.146Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü12.285.616 754.246Kısa Vadeli Karşılıklar21.951.308 12.876.572Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.896.458 2.252.768Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 19.054.850 10.623.804ARA TOPLAM595.586.864 459.137.681TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER595.586.864 459.137.681UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar68.158.541 61.428.322 83.071.721Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.730.219 6.986.449Uzun Vadeli Karşılıklar7.555.832 5.790.880Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 7.555.832 5.790.880Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 68.617.408 73.349.747TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.331.781 169.198.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER739.918.645 628.336.478ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar17 865.590.631 824.580.213Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)572.142.692 572.873.331Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)572.142.692 572.873.331Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)574.530.804 574.530.804Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.388.112 -1.657.473Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.217.341 14.047.934Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları109.414.978 50.649.245Net Dönem Karı veya Zararı41.741.057 58.935.140TOPLAM ÖZKAYNAKLAR865.590.631 824.580.213TOPLAM KAYNAKLAR1.605.509.276 1.452.916.691Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 606.309.080 256.917.722 341.123.574 146.995.859Satışların Maliyeti18 -454.685.673 -206.951.900 -254.552.977 -115.911.637TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)151.623.407 49.965.822 86.570.597 31.084.222BRÜT KAR (ZARAR)151.623.407 49.965.822 86.570.597 31.084.222Genel Yönetim Giderleri19 -11.022.414 -12.380.162 -5.851.113 -6.362.756Pazarlama Giderleri19 -53.110.149 -19.723.760 -27.484.536 -12.354.873Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -13.318.881 -10.917.309 -6.849.689 -6.019.869Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.328.168 9.173.248 427.567 5.719.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-11.159.365 -3.470.195 -3.846.336 1.453.599ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)71.340.766 12.647.644 42.966.490 13.519.430Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.714.533Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.023.158FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)76.055.299 12.647.644 38.943.332 13.519.430Finansman Gelirleri8.812.983 10.943.642 7.731.575 9.103.275Finansman Giderleri-29.328.978 -28.934.332 -18.853.750 -18.332.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)55.539.304 -5.343.046 27.821.157 4.289.853Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21 -13.798.247 2.600.411 -13.329.263 1.768.665Dönem Vergi (Gideri) Geliri-18.347.927 0 -17.526.210 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.549.680 2.600.411 4.196.947 1.768.665SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.741.057 -2.742.635 14.491.894 6.058.518DÖNEM KARI (ZARARI)41.741.057 -2.742.635 14.491.894 6.058.518Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.741.057 -2.742.635 14.491.894 6.058.518Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-730.629 -888.017 -514.113 -202.874Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-913.288 -1.110.021 -642.642 -231.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler182.659 222.004 128.529 28.758Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri182.659 222.004 128.529 28.758Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-730.629 -888.017 -514.113 -202.874TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.010.428 -3.630.652 13.977.781 5.855.644Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları41.010.428 -3.630.652 13.977.781 5.855.644http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959312BIST