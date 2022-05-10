***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 574.530.804 -1.657.473 14.047.934 50.649.245 58.935.140 824.580.213 824.580.213Transferler169.407 58.765.733 -58.935.140 0 0Dönem Karı (Zararı)50.570.441 50.570.441 50.570.441Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)128.631.782 223.463 128.855.245 128.855.245Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler115.000.000 13.074.563 703.162.586 -1.434.010 14.217.341 109.414.978 50.570.441 1.004.005.899 1.004.005.899Transferler50.570.441 -50.570.441 0 0Dönem Karı (Zararı)97.221.540 97.221.540 97.221.540Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.925.656 -1.925.656 -1.925.656Dönem Sonu Bakiyeler115.000.000 13.074.563 703.162.586 -3.359.666 14.217.341 159.985.419 1.099.301.783 1.099.301.783Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.169.996 -283.261Dönem Karı (Zararı)97.221.540 27.249.163Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)97.221.540 27.249.163Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler61.239.656 23.003.687Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14 18.675.196 14.242.769Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.369.662 -4.870.589Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-2.364.606 3.921.227Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler160.690 -54.125Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-165.746 -8.737.691Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler184.746 3.768.703Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.996.259 719.199Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 -1.811.513 3.049.504Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22.615.942 9.393.820Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-703.206 -1.081.408Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler23.319.148 10.475.228Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 22.315.955 468.984Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-182.521Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-182.521İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-159.124.185 -46.615.733Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.076.153 19.506.323İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-124.076.153 19.506.323Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-114.244.344 -111.479.333Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-27.135.664 -17.569.971Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler121.101.497 50.309.340İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)121.101.497 50.309.340Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.536.731 1.889.476Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-16.306.252 10.728.432Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-662.989 3.637.117Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-3.997.441 -3.083.051Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -509.566 -35.526Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -801.801YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-58.292.156 -7.375.436Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri18.108 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.522 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri182.522 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-58.492.786 -7.375.436Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -58.492.786 -7.375.436FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI69.409.021 -18.948.191Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri91.776.242 -5.968.536Kredilerden Nakit Girişleri91.776.242 -5.968.536Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları14 -377.049 -340.563Ödenen Faiz-22.693.378 -13.720.500Alınan Faiz703.206 1.081.408YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.946.869 -26.606.888NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.946.869 -26.606.888DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 45.945.232 55.360.472DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 51.892.101 28.753.584Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 51.892.101 45.945.232Finansal Yatırımlar5 123.218.652 119.073.573Ticari Alacaklar309.336.324 186.412.181İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 22.982.399 17.732.606İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 286.353.925 168.679.575Diğer Alacaklar13.594.428 21.450.769İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 9.909.536 18.622.536İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 3.684.892 2.828.233Stoklar9 797.819.942 683.736.288Peşin Ödenmiş Giderler49.722.932 43.231.868İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 49.722.932 43.231.868Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarDiğer Dönen Varlıklar68.566.897 47.922.297İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 68.566.897 47.922.297ARA TOPLAM1.414.151.276 1.147.772.208TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.414.151.276 1.147.772.208DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar700.000 700.000Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar700.000 700.000Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarDiğer Alacaklar170.082 149.801İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 170.082 149.801Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 17.714.985 17.714.985Maddi Duran Varlıklar12 883.571.501 843.223.491Arazi ve Arsalar441.516.012 441.516.012Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri5.559.381 5.719.196Binalar88.175.028 88.764.410Tesis, Makine ve Cihazlar278.321.279 292.509.991Taşıtlar427.627 494.689Mobilya ve Demirbaşlar7.454.449 7.288.183Özel Maliyetler3.921.273 4.195.462Yapılmakta Olan Yatırımlar58.196.452 2.735.548Kullanım Hakkı Varlıkları6.366.620 6.565.577Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 7.653.890 7.985.354Diğer Haklar7.653.890 7.985.354Ertelenmiş Vergi Varlığı22 0 178.235TOPLAM DURAN VARLIKLAR916.177.078 876.517.443TOPLAM VARLIKLAR2.330.328.354 2.024.289.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar386.140.341 294.189.121İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar386.140.341 294.189.121Banka Kredileri6 385.542.896 293.558.177Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 597.445 630.944Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.745.331 46.931.676İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları44.745.331 46.931.676Banka Kredileri6 44.745.331 46.931.676Ticari Borçlar472.945.005 354.960.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 33.104.158 36.106.262İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 439.840.847 318.853.787Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 8.722.527 7.185.796Diğer Borçlar10.402.280 7.111.374İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 10.402.280 7.111.374Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)74.854.017 91.160.269İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 74.854.017 91.160.269Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24.915.359 11.316.600Kısa Vadeli Karşılıklar31.393.247 31.951.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.693.416 3.440.516Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 26.699.831 28.511.344ARA TOPLAM1.054.118.107 844.806.745TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.054.118.107 844.806.745UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar73.987.415 71.727.327İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar66.942.572 64.577.744Banka Kredileri6 66.942.572 64.577.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.044.843 7.149.583Kiralama İşlemlerinden Borçlar14 7.044.843 7.149.583Diğer Borçlar697.460 871.825İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 697.460 871.825Uzun Vadeli Karşılıklar9.074.392 6.433.529Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 9.074.392 6.433.529Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 93.149.197 96.444.326TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER176.908.464 175.477.007TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.231.026.571 1.020.283.752ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar18 1.099.301.783 1.004.005.899Ödenmiş Sermaye115.000.000 115.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.074.563 13.074.563Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)699.802.920 701.728.576Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)699.802.920 701.728.576Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)703.162.586 703.162.586Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.359.666 -1.434.010Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.217.341 14.217.341Yasal Yedekler14.217.341 14.217.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları159.985.419 109.414.978Net Dönem Karı veya Zararı97.221.540 50.570.441Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLARTLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 512.287.957 265.185.506Satışların Maliyeti19 -326.230.850 -200.132.696TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)186.057.107 65.052.810BRÜT KAR (ZARAR)186.057.107 65.052.810Genel Yönetim Giderleri20 -7.696.799 -5.171.301Pazarlama Giderleri20 -30.431.635 -25.625.613Araştırma ve Geliştirme Giderleri20 -9.908.149 -6.469.192Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.977.043 7.900.601Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-12.007.317 -7.313.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)137.990.250 28.374.276Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5 4.163.187 8.737.691FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)142.153.437 37.111.967Finansman Gelirleri21 703.206 1.081.408Finansman Giderleri21 -23.319.148 -10.475.228SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)119.537.495 27.718.147Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri22 -22.315.955 -468.984Dönem Vergi (Gideri) Geliri-24.951.435 -821.717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.635.480 352.733SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)97.221.540 27.249.163DÖNEM KARI (ZARARI)97.221.540 27.249.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları97.221.540 27.249.163Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.925.656 -216.516Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.407.070 -270.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler481.414 54.130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi22 481.414 54.130Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.925.656 -216.516TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)95.295.884 27.032.647Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları95.295.884 27.032.647http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028894BIST