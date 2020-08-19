***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/08/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020-30.06.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarGELİR TABLOSUDeğişikliğin NedeniDÖNEMLERİN EKSİK GİRİLMESİDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiETKİSİ YOKTUR.Açıklamalar01.01.2020-30.06.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarda gelir tablosunda eklemeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870191BIST