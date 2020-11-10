***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2020 - 30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarBilanço, Ticari Alacaklar ve Borçlar, İlişkili Taraflar, Grup Organizasyonu ve Faaliyet Konusu, Raporlama Döneminden Sonraki OlaylarDeğişikliğin NedeniEksik veri girişiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiETKİSİ YOKTUR.Açıklamalar01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ait finansal raporda çalışan sayısında değişiklik olması, Finansal Tablolarda genel literatür değişikliği, hesaplar arasında sınıflamalar ve rapor sonrası olayların girilmesinde eklemeler yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887784BIST