***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
10.11.2020 17:15
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2020 - 30.09.2020
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bilanço, Ticari Alacaklar ve Borçlar, İlişkili Taraflar, Grup Organizasyonu ve Faaliyet Konusu, Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Değişikliğin Nedeni
Eksik veri girişi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
ETKİSİ YOKTUR.
Açıklamalar
01.01.2020 - 30.09.2020 hesap dönemine ait finansal raporda çalışan sayısında değişiklik olması, Finansal Tablolarda genel literatür değişikliği, hesaplar arasında sınıflamalar ve rapor sonrası olayların girilmesinde eklemeler yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887784
BIST
18:051.243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 11,46
|Açılış
|: 1.227
|
|Önceki Kapanış
|: 1.232
|
1.244
En Düşük
1.219
18:058,1475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0950
|Açılış
|: 8,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,3887
En Düşük
8,0372
18:059,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1077
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9237
En Düşük
9,4898
18:05492,72
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 9,71
|Açılış
|: 492,86
|
|Önceki Kapanış
|: 483,01
|
508,41
En Düşük
481,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|3,63
|2.242.981
|% 10,00
|
|ALCAR
|154,00
|44.154.737
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.478,90
|901.274
|% 10,00
|
|SEKUR
|11,00
|3.326.205
|% 10,00
|
|TKURU
|323,60
|12.997.152
|% 9,99
|
|RODRG
|10,53
|4.323.979
|% -10,00
|
|MERKO
|12,89
|24.636.137
|% -9,99
|
|DAGHL
|17,97
|7.174.443
|% -9,97
|
|BALAT
|7,52
|951.396
|% -9,94
|
|BLCYT
|7,19
|42.216.073
|% -9,90
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|TCELL
|15,38
|1.947.493.366
|% -5,99
|
|PGSUS
|53,40
|1.855.338.428
|% 9,92
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|GARAN
|7,76
|4.134.803.079
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,55
|1.280.817.473
|% 3,24
|
|THYAO
|11,50
|5.677.647.346
|% 7,68
|
|KRDMD
|3,73
|1.443.924.842
|% 7,18
|
|EKGYO
|1,87
|656.088.488
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1327
|8,1373
|% 1,05
|
|Euro
|9,6018
|9,6216
|% 1,12
|
|Sterlin
|10,7194
|10,7732
|% 1,47
|
|Frank
|8,8676
|8,9211
|% 1,04
|
|Riyal
|2,1626
|2,1735
|% 1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|18,98
|
|Altın Gr.
|494
|494
|10,86
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|26,00
|
|Tam
|3.279
|3.364
|18,21
|
|Yarım
|1.585
|1.627
|8,81
|
|Çeyrek
|795
|814
|4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|0,47
|