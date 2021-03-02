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***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2021 16:35



***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 02.03.2021
Genel Kurul Tarihi 29.03.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Gündemin 6'ıncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin kamunun aydınlatılmasına yönelik 8'inci maddesi gereğince yapılan açıklamalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
5 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2020 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu ve 30.09.2020 tarihli Konsolide Finansal Raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - 6102 sayılı TTK'nun 159 ila 179'uncu maddeleri,5520 sayılı KVK'nun 19 ve 20'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümlerine uygun olarak Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi ile "Araştırma–Geliştirme "faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi amacıyla Yönetim Kurulunuzca hazırlanan Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması,Bölünme Raporu,Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu' nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,
7 - Dilek ve Temenniler,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Bölünme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 yılı olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TÜMOSAN Gündem .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 2021 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2021 yılı olağanüstü genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2021 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 Pazartesi günü saat 11:00‘da Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı/ Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.Gündem maddelerinden 6. maddenin karakter sayısı yüzünden kısaltılmış olup maddenin tamamını aşağıda bilgileriniz sunarız.
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ila 179'uncu maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'inci maddeleri, , 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümlerine uygun olarak Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi ile "Araştırma –Geliştirme " faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000 TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi amacıyla Yönetim Kurulunuzca hazırlanan Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu, Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu' nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914505


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