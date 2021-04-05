***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 02.03.2021Genel Kurul Tarihi 29.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3 - Gündemin 6'ıncı maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Alacaklıların Korunmasına İlişkin Duyuru ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin kamunun aydınlatılmasına yönelik 8'inci maddesi gereğince yapılan açıklamalar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,4 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,5 - Kısmi bölünme işlemine esas 30.09.2020 tarihli ara Bilanço ve Gelir Tablosu ve 30.09.2020 tarihli Konsolide Finansal Raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 6102 sayılı TTK'nun 159 ila 179'uncu maddeleri,5520 sayılı KVK'nun 19 ve 20'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümlerine uygun olarak Tümosan Motor ve Traktör San. A.Ş. tüzel kişiliği bünyesinde bulunan Ar-Ge Merkezi ile "Araştırma–Geliştirme "faaliyeti ile iştigal eden Ar-Ge Hizmet İşletmesi'nin tamamının bir kül halinde kısmi bölünme yolu ile Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve 1.000.000TL sermaye ile yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. unvanlı bir anonim şirkete devredilmesi amacıyla Yönetim Kurulunuzca hazırlanan Bölünme Raporu ile Bölünme Planının okunması,Bölünme Raporu,Bölünme Planı ile Bölünme Planı ekinde yer alan kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak Tümosan Teknoloji Mühendislik Sanayi Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesinin ve Yönetim Kurulu' nun Kısmi Bölünme işlemine ilişkin teklifinin müzakeresi ve onaylanması,7 - Dilek ve Temenniler,Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBölünmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 yılı olağanüstü genel kurul bilgilendirme dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 TÜMOSAN Gündem .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 2021 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 2021 yılı olağanüstü genel kurul vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Tümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin29/03/2021 tarihinde yapılan 2021 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantı TutanağıTümosan Motor ve Traktör Sanayi Anonim Şirketi'nin, 2021 yılına ait olağanüstü genel kurulu toplantısı 29 Mart 2021 Pazartesi günü, saat 11:00'da, Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6, -2.Kat, Konferans Salonu, Topkapı / Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2021 tarih ve 62688082 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın SEZER BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü şekliyle gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05.03.2021 tarih ve 10281 sayılı nüshası 1355'nci sayfasında ve Şirket'in www.tumosan.com.tr adresindeki internet sitesi, Kamu Aydınlatma Platformu, MKK nezdindeki elektronik genel kurul sistemi ve e-şirket şirketler bilgi portalında ilan edilmek sureti ile adresi bilinen ortaklara elden tebliğ suretiyle süresi içinde yapılmıştır.Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminden(EGKS) alınan Pay sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 115.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 115.000.000 adet paydan A Grubu 2.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 2.000.000 adet payın vekaleten, B Grubu 71.352.866,742 TL'lik sermayeye karşılık 71.150.949,156 adet payın vekaleten, 201.917,586 adet payın asaleten olmak üzere toplam 73.352.866,742 TL'lik sermayeye karşılık 73.352.866,742 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları gereğince elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiş, toplantı Sn. Mesut Muhammet ALBAYRAK tarafından elektronik ve fiziki ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağanüstü Genel Kurulun yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Toplantı Başkanlığına Sayın Mesut Muhammet ALBAYRAK' ın ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gamze Açıkgöz'ün seçilmeleri hususu oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanlığı tarafından, Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Makbule Keçeci atandı.Toplamı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi.2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine oybirliği ile kabul edilmiştir.3. Gündemin 6'ncı maddesinde görüşülecek Kısmi Bölünme işlemiyle ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Bölünme Planı, Bölünme Raporu ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Raporları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 3. Maddesine geçildi. Başkan, Tutanak Yazmanı tarafından pay sahiplerine bilgi verilmesini istedi ve aşağıdaki bilgi Genel Kurul'a verildi."İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi" kapsamında hazırlanan tüm yasal dokümanlar ve/veya bu yasal dokümanlar ile ilgili tüm yasal özel durum açıklamaları, bildirimler, duyurular, ilanlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 "Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin ilgili hükümlerine, ayrıca SPK'nın II-23.2 Tebliği'nin 8'inci maddesine, yasal otoritelerin ilgili düzenlemelerine ve Esas Sözleşmemiz'e uygun bir şekilde süresinde ve yasal gereklere uymak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi (www.tumosan.com.tr )'nde yayımlanmak suretiyle gereklilikler yerine getirilmiştir.Gündemin 3. maddesi kapsamında kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan Bölünme Planı'nın, Bölünme Raporu'nun, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları'nın, 01.01.2020-30.09.2020 tarihli ara bilançonun Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 14.12.2020 tarihinden itibaren Şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince "İnceleme Hakkı Duyurusu" ile 17.12.2020 tarih ve 10226 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, şirketimizin internet sitesi www.tumosan.com.tr adresinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edildiği, İnceleme Hakkı Duyurusu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesi gereğince yapıldığına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi.Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddeleri gereğince kısmi bölünmeden dolayı "Alacaklıların Korunmasına ilişkin Duyuru" için ilk ilan 17.12.2020 tarih ve 10226 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde, ikinci ilan 25.12.2020 tarih ve 10232 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde, üçüncü ilan 04.01.2021 tarih ve 10237 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiş olup şirketimizin kurumsal internet sitesi www.tumosan.com.tr ‘de yayımlandığıKısmi bölünme nedeniyle bölünen şirket'te sermaye azaltımına gerek olup olmadığına kısmi bölünmeye konu olan şirketin kısmi bölünme öncesi ve sonrası öz varlıklarının tespitinin yapıldığı, devrolan fa