***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
10.03.2021 13:40
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
09/03/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunduğu sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916805
BIST
14:351.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
14:357,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5585
14:359,0513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0175
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9983
14:35417,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -3,08
|Açılış
|: 417,15
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
416,56
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MERIT
|303,60
|727.315
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.216.428
|% 10,00
|
|TRILC
|14,64
|386.028
|% 9,99
|
|DITAS
|16,64
|7.161.544
|% 9,98
|
|KSTUR
|339,50
|1.172.509
|% 9,98
|
|VAKFN
|19,00
|11.201.564
|% -5,75
|
|SODSN
|37,72
|212.083
|% -4,80
|
|EDIP
|3,63
|21.148.025
|% -4,72
|
|DZGYO
|6,32
|16.928.103
|% -4,68
|
|IZMDC
|3,08
|41.217.847
|% -4,64
|
|GARAN
|9,00
|1.445.221.884
|% -0,22
|
|SASA
|45,62
|1.358.131.931
|% 8,00
|
|PETKM
|6,24
|799.987.290
|% 0,00
|
|GUBRF
|83,90
|787.393.746
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,51
|707.928.775
|% 1,76
|
|GARAN
|9,00
|1.445.221.884
|% -0,22
|
|PETKM
|6,24
|799.987.290
|% 0,00
|
|ODAS
|3,89
|436.643.611
|% -0,77
|
|EKGYO
|2,40
|252.385.367
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,51
|707.928.775
|% 1,76
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6032
|7,6090
|% 0,02
|
|Euro
|9,0422
|9,0513
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,5039
|10,5566
|% -0,43
|
|Frank
|8,1196
|8,1686
|% -0,64
|
|Riyal
|2,0173
|2,0274
|% -0,34
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-5,44
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-30,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|-35,06
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|-16,95
|
|Çeyrek
|669
|684
|-8,48
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,08
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,07
|
Seans Raporu
14:35
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14:51EUKYO
Yüzde 6.79 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 114, 411 adet işlem
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14:50XU030
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14:50XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 15, 048.00 milyon TL de
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14:50BIZIM
Yüzde 5.81 oranında artışla 15.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 311, 668 adet işlem
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14:46EUYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 005, 831 adet işlem