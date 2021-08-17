***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.08.2021 14:59
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.06.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
Açıklamalar
Şirketimizin, 01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunduğu sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958603
BIST
15:001.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,77
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
15:008,4243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0296
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
15:009,9192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0494
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
15:00484,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,53
|Açılış
|: 484,34
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler15:00
|MANAS
|19,28
|7.732.244
|% 9,98
|
|SELGD
|6,50
|24.160.217
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.448.228
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.358.385
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.975.592
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.791.293
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.507.721
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,79
|11.298.174
|% -8,52
|
|GARAN
|9,33
|866.240.238
|% -0,74
|
|PETKM
|6,08
|636.246.632
|% 1,00
|
|KRDMD
|8,35
|583.165.819
|% 1,33
|
|GENIL
|16,26
|520.824.785
|% 2,46
|
|ARCLK
|33,76
|496.298.190
|% 2,12
|
|PETKM
|6,08
|636.246.632
|% 1,00
|
|YKBNK
|2,53
|249.594.531
|% -0,39
|
|GARAN
|9,33
|866.240.238
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,10
|94.204.343
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,35
|583.165.819
|% 1,33
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4191
|8,4243
|% -0,35
|
|Euro
|9,9111
|9,9192
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,5607
|11,6186
|% -0,92
|
|Frank
|9,1958
|9,2512
|% -0,36
|
|Riyal
|2,2354
|2,2466
|% -0,54
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,39
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,22
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.201
|3.282
|-6,14
|
|Yarım
|1.547
|1.588
|-2,97
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,48
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|-0,32
|