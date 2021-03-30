***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 11:35
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SAN. A.Ş. 2020 YILI KAR PAYI DAĞITIMI HK.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 30.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUMO00029 0 0
B Grubu, TMSN, TRETUMO00011 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 31/12/2020 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 58.935.140 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup Dönem Karının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilerek 2020 yılında kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar dagıtım tabloları 2020.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 115.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.843.979,71
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İMTİYAZ YOKTUR.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 75.517.185 85.130.538,55
4. Vergiler ( - ) 16.582.045
5. Net Dönem Kârı 58.935.140
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 34.360.041 96.829.773,52
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 149.531 208.030,87
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 85.338.569,42
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz tarafından 31/12/2020 tarihli Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 58.935.140 TL Net Dönem Karı gerçekleşmiş olup Dönem Karının Geçmiş Yıl Zararlarına mahsup edilerek 2020 yılında kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921707
BIST