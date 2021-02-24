***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
24.02.2021 15:35
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating tarafından yapılan kredi derecelendirmesi ayrıntıları ekte pdf olarak olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912165
BIST
15:271.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,20
|Açılış
|: 1.507
|
|Önceki Kapanış
|: 1.518
|
1.523
En Düşük
1.496
15:277,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0670
|
7,1834
En Düşük
7,0712
15:278,7177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0811
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,7367
En Düşük
8,5921
15:27416,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,83
|Açılış
|: 416,36
|
|Önceki Kapanış
|: 412,53
|
417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler15:25
|PKENT
|1.760,00
|4.977.454
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,24
|1.150.677
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.370.796
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|7.719.622
|% 9,99
|
|POLTK
|371,20
|6.877.630
|% 9,99
|
|MZHLD
|37,26
|986.533
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,22
|794.525
|% -9,98
|
|KARSN
|4,70
|78.519.446
|% -9,96
|
|MEGAP
|8,09
|76.507.751
|% -9,91
|
|MEGAP
|8,09
|76.507.751
|% -9,91
|
|THYAO
|13,03
|1.642.833.609
|% 0,08
|
|KOZAL
|137,10
|1.555.380.975
|% 2,77
|
|SASA
|39,92
|1.544.116.532
|% 9,91
|
|PGSUS
|85,65
|1.107.116.106
|% 1,78
|
|PETKM
|5,23
|1.056.906.650
|% -3,68
|
|IHLAS
|0,92
|273.258.054
|% -7,07
|
|EKGYO
|2,36
|673.415.474
|% 0,85
|
|TSKB
|1,82
|393.740.253
|% 1,11
|
|ODAS
|4,12
|862.493.271
|% 3,52
|
|PETKM
|5,23
|1.056.906.650
|% -3,68
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1591
|7,1621
|% 0,80
|
|Euro
|8,7121
|8,7178
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,1019
|10,1526
|% 1,03
|
|Frank
|7,8677
|7,9151
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9039
|1,9134
|% 0,77
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|2,70
|
|Altın Gr.
|417
|417
|4,13
|
|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|46,00
|
|Tam
|2.758
|2.830
|43,54
|
|Yarım
|1.333
|1.369
|21,06
|
|Çeyrek
|669
|685
|10,53
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|65,29
|65,29
|0,81
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:39TSGYO
Yüzde 5.17 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 483, 558 adet işlem
-
15:38BRKSN
Yüzde 7.12 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 657, 946 adet işlem
-
15:37MNDRS
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 122, 348 adet işlem
-
15:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 02 artarak (% 0.30 ) 1, 324
-
15:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, BALAT, METUR, YYAPI, POLTK, MERIT, CASA, PKENT, DOBUR, IDEAS