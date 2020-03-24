***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKüresel boyutta yaşanan Covid-19 virüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, şirketimizde çalışan personelin ve ailelerinin sağlık durumlarını önemsememiz ayrıca çevresel yaşanabilecek riskler ile etkilerinin yarattığı zorunluluk hali göz önünde bulundurulduğunda 24/03/2020 tarihinden itibaren şirketimizin genel merkezinde Sağlık Bakanlığımızın yaptığı açıklamalara istinaden, salgının önlenmesine dönük tüm hijyenik tedbirlerin titizlikle uygulanması, şirketin yasal ve süreli resmi işlemlerinin aksamaması için yeterli personelin dönüşümlü olarak işe gelmesine veya uzaktan erişim ile çalışmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831655BIST