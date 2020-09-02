***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklığı Tümosan Savunma San. A.Ş. Teknoloji Mühendisliği konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak üzere faaliyet konusunu ve TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. olarak Unvanını değiştirmiştir. Ayrıca şirket sermayesi 10.000.000 TL'sına çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872910BIST