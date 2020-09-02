***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 12:19
***TMSN*** TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklığı Tümosan Savunma San. A.Ş. Teknoloji Mühendisliği konularında ARGE faaliyetlerinde bulunmak üzere faaliyet konusunu ve TTM Tümosan Teknoloji Mühendislik San. Ve Tic. A.Ş. olarak Unvanını değiştirmiştir. Ayrıca şirket sermayesi 10.000.000 TL'sına çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872910
BIST
13:361.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
13:367,3840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0164
|Açılış
|: 7,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
13:368,7598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
13:36467,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,63
|Açılış
|: 467,42
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler13:36
|PKENT
|1.131,30
|4.264.227
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|826.361
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|558.572
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.633.314
|% 9,99
|
|AKYHO
|5,18
|7.781.758
|% 9,98
|
|IZMDC
|22,86
|458.549
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|10.026.341
|% -9,89
|
|BURVA
|56,50
|1.005.873
|% -9,74
|
|BURCE
|21,76
|1.966.604
|% -6,61
|
|RALYH
|5,63
|8.607.134
|% -6,48
|
|FENER
|30,88
|602.579.784
|% 9,50
|
|GSRAY
|3,41
|535.937.769
|% 7,57
|
|SISE
|6,17
|432.363.062
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,26
|417.654.471
|% 5,16
|
|ASELS
|16,78
|383.986.884
|% -0,30
|
|GSRAY
|3,41
|535.937.769
|% 7,57
|
|BJKAS
|3,26
|417.654.471
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,78
|202.512.183
|% 1,14
|
|PETKM
|3,98
|343.696.094
|% 0,51
|
|YKBNK
|2,05
|167.413.931
|% -0,49
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3811
|7,3840
|% 0,22
|
|Euro
|8,7556
|8,7598
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8353
|9,8846
|% 0,08
|
|Frank
|8,0773
|8,1259
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% 0,26
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.968
|1.968
|-2,42
|
|Altın Gr.
|467
|468
|0,86
|
|Cumhuriyet
|3.103
|3.150
|3,00
|
|Tam
|3.090
|3.167
|3,17
|
|Yarım
|1.493
|1.532
|1,54
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|27,94
|27,98
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|45,57
|45,57
|-0,01
|